“AVANZAMOS CON OBRAS INTEGRALES PARA EL BENEFICIO DE TAPACHULA”: YAMIL MELGAR.

• El alcalde supervisó los avances del 50% de la 8ª. calle Oriente entre 5ª. privada y 13 avenida Sur.
15 de abril 2026, Tapachula, Chiapas.- Al encabezar el avance de la construcción de pavimentación integral de la 8ª calle Oriente entre 5ª privada y 13 avenida Sur de la colonia 16 de septiembre, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó que se avanza con obras que benefician a cientos de familias.
Durante la supervisión de obra el alcalde recordó a los tapachultecos que por más de cinco décadas esta avenida no había sido atendida a pesar de ser una de las vías de comunicación más importantes en la zona urbana “Seguimos avanzando con obras de calidad, en tiempo y forma, con responsabilidad y planeadas, sin improvisaciones”.