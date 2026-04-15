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“AVANZAMOS CON OBRAS INTEGRALES PARA EL BENEFICIO DE TAPACHULA”: YAMIL MELGAR.

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• El alcalde supervisó los avances del 50% de la 8ª. calle Oriente entre 5ª. privada y 13 avenida Sur.
15 de abril 2026, Tapachula, Chiapas.- Al encabezar el avance de la construcción de pavimentación integral de la 8ª calle Oriente entre 5ª privada y 13 avenida Sur de la colonia 16 de septiembre, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó que se avanza con obras que benefician a cientos de familias.

Acompañado del secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero, el alcalde recorrió el tramo donde se construyen obras de drenaje sanitario, descargas, red de agua potable, alumbrado público, jardineras, guarniciones y arborización en beneficio de más de 20 mil personas que viven en la avenida conocida como “Periférico”.
Durante la supervisión de obra el alcalde recordó a los tapachultecos que por más de cinco décadas esta avenida no había sido atendida a pesar de ser una de las vías de comunicación más importantes en la zona urbana “Seguimos avanzando con obras de calidad, en tiempo y forma, con responsabilidad y planeadas, sin improvisaciones”.

“AVANZAMOS CON OBRAS INTEGRALES PARA EL BENEFICIO DE TAPACHULA”: YAMIL MELGAR.
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