Eduardo Ramírez encabeza arranque de campaña preventiva contra el gusano barrenador en Chiapas

 En Pichucalco, realizó la entrega de 4 mil 805 paquetes de ivermectina, en

beneficio de 10 mil 835 productores y productoras  Encabezó la verificación de los trabajos de mantenimiento del camino Pichucalco-

Tectuapan, obra que contempla una inversión superior a 11.2 mdp

Durante el arranque de la campaña preventiva contra el gusano barrenador, en el

municipio de Pichucalco, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno

de la Nueva ERA trabaja en coordinación con las autoridades federales encabezadas por la

presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de garantizar apoyos

que fortalezcan las cadenas productivas de Chiapas.



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En este marco, el mandatario explicó que, mediante esta estrategia de prevención, controly erradicación del gusano barrenador del ganado, en esta ocasión se entregaron 4 mil 805paquetes de ivermectina, que constan de 717 mil dosis y que beneficiarán a 10 mil 835productores y productoras, de los cuales mil 631 son mujeres. Detalló que, junto a lasFuerzas Armadas y las instancias zoosanitarias, se mantienen activos los filtros devigilancia en distintas regiones del estado, a fin de evitar riesgos y proteger el hatoganadero.“Trabajamos todos los días para cumplirle a Chiapas. Soy un gobernador que, ante unaproblemática, ve un horizonte de oportunidades para responder a las chiapanecas y loschiapanecos. Siempre caminaremos juntos, pueblo y gobierno, para construir laprosperidad de los sectores productivos”, expresó. Asimismo, puntualizó que laadquisición de los seguros ganadero y agrícola ante catástrofes permite resguardar elpatrimonio de las familias rurales.Más tarde, el gobernador encabezó la verificación de los trabajos de mantenimiento delcamino Pichucalco-Tectuapan, un proyecto que contempla una inversión superior a 11.2millones de pesos y que beneficiará a más de 25 mil 700 habitantes. Señaló que recorrelos municipios para constatar que las obras de infraestructura carretera y de otros rubroscumplan con los estándares de calidad y respondan a las necesidades de la población.La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra GómezMendoza, reconoció la respuesta oportuna y la coordinación entre los distintos órdenesde gobierno ante la problemática del gusano barrenador, y subrayó que laimplementación de esta campaña preventiva fortalecerá las acciones de control y reducirála incidencia de casos. Además, valoró el liderazgo humanista del gobernador EduardoRamírez y reiteró el respaldo del Poder Legislativo a las acciones que impulsan el campo yel bienestar de las familias chiapanecas.

El coordinador regional de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la

Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales del Servicio Nacional de

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Abel Rosas Téllez, informó que,

como resultado del trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, al corte del 14 de

abril se ha atendido a más del 90 por ciento de los 6 mil 400 casos notificados de gusano

barrenador. Enfatizó la importancia de reforzar las acciones preventivas para disminuir

incidencias y erradicar esta plaga.

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, destacó el compromiso del

gobernador Eduardo Ramírez con el fortalecimiento del sector agropecuario,

particularmente con el inicio de esta campaña preventiva, la cual consideró fundamental

para proteger la sanidad del hato ganadero y la salud pública. Asimismo, hizo un llamado a

los ayuntamientos de la región Norte a sumarse a las campañas sanitarias, con el objetivo

de mejorar la comercialización del ganado en mercados internacionales.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, detalló que las

acciones de mantenimiento del camino Pichucalco–Tectuapan favorecerán a más de 25

mil personas. Añadió que también se realiza la rehabilitación del tramo El Suspiro–Nuevo

Nicapa, con la reparación de un kilómetro en tramos aislados, en beneficio de más de 4

mil habitantes, así como la reconstrucción del camino del entronque

Pichucalco–Juárez–Sunuapa, con una longitud de 2.20 kilómetros, y otro subtramo de 1.1

kilómetros, ambos en favor de más de 6 mil personas en total. Informó que estas obras

representan una inversión superior a 32 millones de pesos, lo que refleja el compromiso

del gobierno de la Nueva ERA con la justicia social y la inclusión de las comunidades.

El presidente municipal de Pichucalco, Andrés Carballo Córdova, reconoció la visión y

liderazgo del gobernador al demostrar, con hechos, que en Chiapas hay un gobierno que

atiende las necesidades de la gente. Afirmó que el respaldo al sector pecuario y a la

infraestructura carretera responde a una estrategia clara y no a acciones improvisadas. “El

progreso verdadero es el que nace del deber cumplido y del compromiso con la

comunidad”, expresó.

En representación de las y los ganaderos de la región, Laura Contreras Rodríguez valoró la

actuación del gobierno de Eduardo Ramírez frente a la emergencia sanitaria del gusano

barrenador, al señalar que se han implementado acciones concretas para proteger la

sanidad del ganado y la economía de miles de familias. Subrayó que este esfuerzo

demuestra que, cuando hay voluntad, es posible avanzar con rumbo y resultados, y

refrendó el compromiso del sector de sumar esfuerzos para erradicar esta problemática y

mejorar la trazabilidad de los semovientes hacia otros estados y mercados

internacionales.

A esta gira acompañaron al gobernador la secretaria general de Gobierno y Mediación,

Dulce María Rodríguez Ovando; de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez

González; el presidente de la Unión Ganadera de Chiapas, Carlos Marh Castañón; el

presidente general de la Asociación Ganadera local Emiliano Zapata en Pichucalco, Jesús

Rueda Díaz; así como población beneficiada.