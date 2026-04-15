Eduardo Ramírez encabeza arranque de campaña preventiva contra el gusano barrenador en Chiapas

En Pichucalco, realizó la entrega de 4 mil 805 paquetes de ivermectina, en
beneficio de 10 mil 835 productores y productoras Encabezó la verificación de los trabajos de mantenimiento del camino Pichucalco-
Tectuapan, obra que contempla una inversión superior a 11.2 mdp
Durante el arranque de la campaña preventiva contra el gusano barrenador, en el
municipio de Pichucalco, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno
de la Nueva ERA trabaja en coordinación con las autoridades federales encabezadas por la
presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de garantizar apoyos
que fortalezcan las cadenas productivas de Chiapas.
y erradicación del gusano barrenador del ganado, en esta ocasión se entregaron 4 mil 805
paquetes de ivermectina, que constan de 717 mil dosis y que beneficiarán a 10 mil 835
productores y productoras, de los cuales mil 631 son mujeres. Detalló que, junto a las
Fuerzas Armadas y las instancias zoosanitarias, se mantienen activos los filtros de
vigilancia en distintas regiones del estado, a fin de evitar riesgos y proteger el hato
ganadero.
“Trabajamos todos los días para cumplirle a Chiapas. Soy un gobernador que, ante una
problemática, ve un horizonte de oportunidades para responder a las chiapanecas y los
chiapanecos. Siempre caminaremos juntos, pueblo y gobierno, para construir la
prosperidad de los sectores productivos”, expresó. Asimismo, puntualizó que la
adquisición de los seguros ganadero y agrícola ante catástrofes permite resguardar el
patrimonio de las familias rurales.
Más tarde, el gobernador encabezó la verificación de los trabajos de mantenimiento del
camino Pichucalco-Tectuapan, un proyecto que contempla una inversión superior a 11.2
millones de pesos y que beneficiará a más de 25 mil 700 habitantes. Señaló que recorre
los municipios para constatar que las obras de infraestructura carretera y de otros rubros
cumplan con los estándares de calidad y respondan a las necesidades de la población.
La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez
Mendoza, reconoció la respuesta oportuna y la coordinación entre los distintos órdenes
de gobierno ante la problemática del gusano barrenador, y subrayó que la
implementación de esta campaña preventiva fortalecerá las acciones de control y reducirá
la incidencia de casos. Además, valoró el liderazgo humanista del gobernador Eduardo
Ramírez y reiteró el respaldo del Poder Legislativo a las acciones que impulsan el campo y
el bienestar de las familias chiapanecas.
El coordinador regional de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la
Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Abel Rosas Téllez, informó que,
como resultado del trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, al corte del 14 de
abril se ha atendido a más del 90 por ciento de los 6 mil 400 casos notificados de gusano
barrenador. Enfatizó la importancia de reforzar las acciones preventivas para disminuir
incidencias y erradicar esta plaga.
El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, destacó el compromiso del
gobernador Eduardo Ramírez con el fortalecimiento del sector agropecuario,
particularmente con el inicio de esta campaña preventiva, la cual consideró fundamental
para proteger la sanidad del hato ganadero y la salud pública. Asimismo, hizo un llamado a
los ayuntamientos de la región Norte a sumarse a las campañas sanitarias, con el objetivo
de mejorar la comercialización del ganado en mercados internacionales.
El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, detalló que las
acciones de mantenimiento del camino Pichucalco–Tectuapan favorecerán a más de 25
mil personas. Añadió que también se realiza la rehabilitación del tramo El Suspiro–Nuevo
Nicapa, con la reparación de un kilómetro en tramos aislados, en beneficio de más de 4
mil habitantes, así como la reconstrucción del camino del entronque
Pichucalco–Juárez–Sunuapa, con una longitud de 2.20 kilómetros, y otro subtramo de 1.1
kilómetros, ambos en favor de más de 6 mil personas en total. Informó que estas obras
representan una inversión superior a 32 millones de pesos, lo que refleja el compromiso
del gobierno de la Nueva ERA con la justicia social y la inclusión de las comunidades.
El presidente municipal de Pichucalco, Andrés Carballo Córdova, reconoció la visión y
liderazgo del gobernador al demostrar, con hechos, que en Chiapas hay un gobierno que
atiende las necesidades de la gente. Afirmó que el respaldo al sector pecuario y a la
infraestructura carretera responde a una estrategia clara y no a acciones improvisadas. “El
progreso verdadero es el que nace del deber cumplido y del compromiso con la
comunidad”, expresó.
En representación de las y los ganaderos de la región, Laura Contreras Rodríguez valoró la
actuación del gobierno de Eduardo Ramírez frente a la emergencia sanitaria del gusano
barrenador, al señalar que se han implementado acciones concretas para proteger la
sanidad del ganado y la economía de miles de familias. Subrayó que este esfuerzo
demuestra que, cuando hay voluntad, es posible avanzar con rumbo y resultados, y
refrendó el compromiso del sector de sumar esfuerzos para erradicar esta problemática y
mejorar la trazabilidad de los semovientes hacia otros estados y mercados
internacionales.
A esta gira acompañaron al gobernador la secretaria general de Gobierno y Mediación,
Dulce María Rodríguez Ovando; de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez
González; el presidente de la Unión Ganadera de Chiapas, Carlos Marh Castañón; el
presidente general de la Asociación Ganadera local Emiliano Zapata en Pichucalco, Jesús
Rueda Díaz; así como población beneficiada.