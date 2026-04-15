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Eduardo Ramírez encabeza arranque de campaña preventiva contra el gusano barrenador en Chiapas

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En el municipio de Pichucalco, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el
arranque de la campaña preventiva contra el gusano barrenador, donde indicó que se
trabaja junto al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar apoyos que
fortalezcan las cadenas productivas de Chiapas. Informó que, como parte de esta
estrategia, se entregaron 4 mil 805 lotes de ivermectina, que favorecerán a 10 mil 835
productores y productoras.

Durante el evento, el mandatario precisó que se mantienen activos los filtros de vigilancia
en diversas zonas del estado, con el objetivo de prevenir riesgos y resguardar el hato
ganadero. Más tarde, encabezó la verificación de los trabajos de mantenimiento del
camino Pichucalco-Tectuapan, un proyecto que contempla una inversión superior a 11.2
millones de pesos y que beneficiará a más de 25 mil 700 habitantes.

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