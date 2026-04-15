Eduardo Ramírez encabeza arranque de campaña preventiva contra el gusano barrenador en Chiapas

En el municipio de Pichucalco, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el

arranque de la campaña preventiva contra el gusano barrenador, donde indicó que se

trabaja junto al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar apoyos que

fortalezcan las cadenas productivas de Chiapas. Informó que, como parte de esta

estrategia, se entregaron 4 mil 805 lotes de ivermectina, que favorecerán a 10 mil 835

productores y productoras.

Durante el evento, el mandatario precisó que se mantienen activos los filtros de vigilancia

en diversas zonas del estado, con el objetivo de prevenir riesgos y resguardar el hato

ganadero. Más tarde, encabezó la verificación de los trabajos de mantenimiento del

camino Pichucalco-Tectuapan, un proyecto que contempla una inversión superior a 11.2

millones de pesos y que beneficiará a más de 25 mil 700 habitantes.