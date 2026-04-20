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𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐫𝐞𝐩𝐞𝐥𝐞𝐧 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐫𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐲 𝐚𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐚𝐫𝐬𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐱𝐭𝐥𝐚 𝐆𝐮𝐭𝐢𝐞́𝐫𝐫𝐞𝐳

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 20 de abril 2026.- Derivado de trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal, ubicaron un inmueble utilizado como casa de seguridad en la colonia Xamaipak en Tuxtla Gutiérrez.

Al arribar, el personal fue agredido con disparos de arma de fuego, por lo que se repelió la agresión conforme a la ley.

𝑪𝒐𝒎𝒐 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐́𝒏: 𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒚 𝐮𝐧𝐚 𝒎𝒂́𝒔 𝒍𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝐚. 𝑬𝒏 𝒆𝒍 𝒍𝒖𝒈𝒂𝒓 𝒔𝒆 𝒂𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒂𝒓𝒐𝒏 𝒔𝒆𝒊𝒔 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒓𝒈𝒂𝒔, 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐 𝒕𝒂́𝒄𝒕𝒊𝒄𝒐 𝒚 𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒆𝒉𝒊́𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔, 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒏𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐.

La persona lesionada recibe atención médica bajo custodia y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente.

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