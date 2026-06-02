Encabeza ERA Conmemoración del Día de la Marina en Puerto Chiapas

*- Destacó la Labor, Disciplina, Valentía y Compromiso de las y los Marinos al Servicio de la Nación.

*- Afirmó que la Coordinación con las Fuerzas Armadas ha Sido Fundamental Para la Seguridad en Chiapas

*- En Gira por Tapachula También Entregó Mochilas Escolares en Escuelas del Soconusco

*EL GOBERNADOR RECONOCIÓ A LAS MUJERES Y LOS HOMBRES DE LA SEMAR, QUIENES CONTRIBUYEN A LA PROTECCIÓN DE LOS MARES Y LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL.

En Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la ceremonia conmemorativa por el 84 Aniversario del Día de la Marina Nacional, donde se reconoció y honró a las mujeres y los hombres de la Secretaría de Marina, así como a las y los trabajadores navales, por su labor, disciplina, valentía y compromiso al servicio de la nación, contribuyendo a la protección de los mares y a la defensa de la soberanía nacional.



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Junto al comandante de la 22 Zona Naval, Puerto Chiapas, Miguel Ángel Núñez de la Huerta; el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el coordinador interino de la Guardia Nacional en Chiapas, Marcos Alonso Gastélum Antuna; así como autoridades federales, estatales y municipales, el mandatario destacó que la coordinación y cooperación con las Fuerzas Armadas ha sido fundamental para fortalecer la seguridad, el bienestar y la construcción de la paz en Chiapas. Boletín OficialRefrenda Compromiso con la Educación y la Economía FamiliarEn Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de mochilas escolares a estudiantes de la Escuela Secundaria del Soconusco, donde destacó que el Gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones humanistas orientadas a garantizar mejores condiciones educativas para niñas, niños y jóvenes de Chiapas.El mandatario señaló que esta iniciativa tiene como propósito beneficiar al alumnado de nivel secundaria y contribuir a la economía familiar. Asimismo, anunció que este plantel también será incorporado al programa Bicis que Transforman, el cual ofrece una alternativa de transporte eficiente y saludable.“Hoy venimos al arranque de la entrega de mochilas en Tapachula. Vamos a dispersar este apoyo en las 75 escuelas secundarias de nivel estatal y federal de este municipio. El objetivo es que la niñez y la juventud inicien el nuevo ciclo escolar en óptimas condiciones y que las madres y los padres de familia no tengan este gasto”, expresó.Ramírez Aguilar agradeció a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por el respaldo que brinda a Chiapas a través de las becas educativas, las cuales permiten que las y los estudiantes tengan mayores oportunidades y continúen con su formación académica. De igual manera, reconoció el compromiso de las maestras y los maestros con la educación de la entidad.El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que este programa estaba previsto inicialmente para 12 municipios prioritarios; sin embargo, por instrucción del gobernador se amplió para incluir a Tapachula, en atención a una deuda histórica con la región del Soconusco. Explicó que la entrega de mochilas favorece la economía familiar y fortalece una educación más incluyente.Además, destacó la coordinación entre los Gobiernos Estatal y Federal para ampliar el acceso a becas en todos los niveles educativos y garantizar el derecho a la educación.Por su parte, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció la convicción de los Gobiernos Federal y Estatal de colocar a la educación como una prioridad y trabajar de manera comprometida en la formación académica del estudiantado, mediante acciones humanistas como la entrega de mochilas escolares, las cuales, dijo, tienen un profundo sentido social y representan un apoyo importante para las familias.A nombre de las y los estudiantes, Benjamín Alfredo Vázquez Zelaya comentó que, desde su fundación en 1971, es la primera ocasión en que esta institución educativa recibe la visita de un Gobernador, por lo que agradeció la presencia de Eduardo Ramírez y la entrega de estos apoyos escolares, los cuales serán de gran utilidad para fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje.Al evento asistieron la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; la delegada de la Fiscalía General de la República en Chiapas, María Eugenia García Macías; la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García; la directora del turno matutino de la Escuela Secundaria del Soconusco, Eugenia Alejandra Mendoza Ruiz; el director del turno vespertino, Vicente Velázquez Meza; así como alumnas, alumnos, personal docente y administrativo del plantel, además de madres y padres de familia. Boletín Oficial