¡GOLPE AL NARCO EN EL PACÍFICO!

Caen Seis Extranjeros Con Casi Una Tonelada De «Polvo blanco» Frente A Las Costas De Chiapas

Tapachula, Chiapas, 27 de Abril.- En un operativo de alta precisión que combinó tecnología de rastreo y fuerza naval, elementos de la Secretaría de Marina (Semar),

lograron interceptar una lancha rápida cargada con casi una tonelada de cocaína en las costas de Chiapas.

El cargamento, valuado en más de «349 millones de pesos», tenía como destino las calles de México, pero terminó en manos de la justicia.

Todo comenzó a 65 millas náuticas (unos 120 kilómetros) al noroeste de Puerto Chiapas.

El sistema de vigilancia marítima de la Armada de México detectó una mancha sospechosa en el radar, «una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda»,

volando sobre las olas a una velocidad impropia de pescadores o civiles.

De inmediato, se activó el protocolo de interceptación. Unidades de superficie (buques) y aeronaves despegaron para cerrarle el paso a la lancha antes de que pudiera perderse en la inmensidad del Océano Pacífico.



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Al verse rodeados por los marinos, los tripulantes no tuvieron más remedio que detener la marcha. Durante la inspección, los uniformados hallaron 18 bultos negros que en su interiror contenían bloques de polvo blanco con las características propias de la cocaína, arrojando un peso aproximado de «904 kilogramos».En la acción fueron capturados seis sujetos, todos de nacionalidad extranjera, quienes pretendían burlar el cerco de seguridad nacional. Los detenidos fueron trasladados a tierra firme bajo un fuerte operativo de custodia para ser presentados ante el Ministerio Público Federal.Este decomiso representa un duro revés financiero para las estructuras criminales que operan en la frontera sur, con una pérdida estimada en 349 millones de pesos.«Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad garantizan el Estado de derecho y evitan que miles de dosis lleguen a la juventud mexicana», señalaron las autoridades en un comunicado conjunto.La Fiscalía General de la República (FGR) ya inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen de la droga y la situación jurídica de los implicados. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda