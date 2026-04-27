En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición. Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

Se continuará informando.

Nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres de @SEMAR_mx por su valentía, disciplina y compromiso en esta operación.

https://x.com/OHarfuch/status/2048859744404717617?s=20