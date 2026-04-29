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Team Warrior’s Conquista Cinturones del WBC en Torneo Nacional

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Tapachula Chiapas 29 de abril de 2026.- La Academia de Artes Marciales Mixtas Team Warrior’s colocó nuevamente a Tapachula en el escenario deportivo nacional tras una destacada actuación en el Torneo Internacional “Verde y Oro”, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), celebrado en Morelia, Michoacán.

El certamen reunió a más de 520 peleadores provenientes de siete países y 27 estados de México, consolidándose como una de las competencias más exigentes del calendario deportivo.

En este escenario de alto nivel, la delegación tapachulteca demostró su calidad competitiva bajo la dirección de Carlos Miguel Velázquez Vázquez

De los cuatro representantes chiapanecos, tres lograron subir al podio.

Yair Elier Fundora y Martín Castillo se proclamaron campeones al obtener cinturones del WBC en sus respectivas categorías, mientras que Ivonne Villafuerte consiguió la medalla de plata tras una sobresaliente participación.

Por su parte, Daniel Arévalo completó la delegación con un desempeño competitivo que reafirma el crecimiento del equipo.

Velázquez Vázquez destacó que la proyección hacia torneos nacionales e internacionales ha sido clave en la evolución de sus atletas, al permitirles enfrentar rivales de mayor nivel y adquirir experiencia en escenarios de alta exigencia.

Asimismo, subrayó el impacto positivo del deporte en la formación integral de los jóvenes, al contribuir en la prevención de problemáticas como el sedentarismo, el estrés y la inseguridad personal.

Como parte de su compromiso social, la academia anunció el lanzamiento de una convocatoria para otorgar becas a jóvenes con talento que no cuenten con recursos económicos, con el objetivo de impulsar nuevas promesas del deporte en futuras competencias. EL ORBE/Nelson Bautista

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