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En San Cristóbal, aprehenden a cinco presuntos extorsionadores: FGE

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– Por hechos ocurridos en enero de 2025

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Cirilo “N”, Manuel “N”, Alejandro “N”, Víctor “N” y Domingo “N”, como presuntos responsables del delito de extorsión, cometido en agravio de una persona del sexo masculino de identidad reservada, por hechos ocurridos en la ranchería Soledad Los Cerezos, del municipio de San Cristóbal de Las Casas, en enero de 2025.

Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

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