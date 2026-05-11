Nadie que atente contra la vida y la libertad, quedará impune en Chiapas: Fiscal General

• Detienen a tres presuntos responsables del feminicidio de Tomasa “N” cometido en Huehuetán

• Rescatan a una persona secuestrada y detienen a cinco por este delito

En su transmisión del lunes, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó el esclarecimiento del feminicidio ocurrido en el cantón San Luis en el municipio de Huehuetán el 7 de noviembre de 2025 donde, lamentablemente, Tomasa «N» perdió la vida y Cristina «N» resultó lesionada por disparos de arma de fuego.

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Dijo que se llevó a cabo la investigación y fueron detenidos Óscar Gilberto «N», alias «El Gil»; Josué Salvador «N», alias «El Güero»; y Sandra «N», alias «La Pájara», esta última fue detenida hace unos días en Tuxtla Gutiérrez y es la tercera carpeta de investigación en la cual se encuentra vinculada por hechos lamentables como homicidios y este feminicidio. Presuntamente, el móvil fue una deuda que mantenía la víctima Tomasa “N” con la autora intelectual Sandra «N».

«Pediremos hasta 100 años de cárcel por este feminicidio contra estas tres personas», apuntó.

Asimismo, Llaven Abarca dio a conocer que derivado de una denuncia realizada el 5 de mayo por el delito de secuestro y privación ilegal de la libertad en agravio de Gustavo Díaz Sánchez, de 43 años de edad y colaborador del municipio de San Andrés Duraznal, la Fiscalía General del Estado desplegó de manera inmediata actos de investigación para su localización y rescate.

Como resultado de estas acciones, se logró la liberación con vida de la víctima y la detención de Micaela “N”, Paola“N”, Alba “N”, José “N” y Diego “N”, presuntamente relacionados con el secuestro, quienes exigían a la familia la cantidad de dos millones de pesos para su liberación. Además, fueron asegurados vehículos relacionados con estos hechos y continúan las investigaciones para detener a otros posibles implicados en este delito.

“No habrá impunidad ante ninguna conducta delictiva, especialmente cuando se atente contra la vida, la libertad y la integridad de las personas”, aseguró.

El Fiscal General también mencionó que esta semana se llevaron a cabo diligencias de cateo en Oxchuc, un municipio que por años permaneció en el olvido y en una secuencia de violencia; sin embargo, destacó que actualmente existe gobernabilidad, estabilidad y Estado de derecho.

Detalló que los operativos se llevaron a cabo con apoyo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad del Pueblo. Como resultado, fueron detenidos Víctor Hugo “N”, Héctor Hugo “N”, José Luis “N” y Juan Diego “N”, y se aseguraron diversas dosis de marihuana, cocaína y máquinas tragamonedas.

Precisó que ya se integra la carpeta de investigación y que los detenidos serán presentados ante el juez, por lo que se solicitará la pena máxima de hasta tres años de prisión por este delito. Reiteró que este tipo de operativos forman parte de la estrategia, impulsada por el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de pacificación y combate al delito en Chiapas.

En cuanto a la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez, Jorge Llaven precisó que en la semana del 4 a 10 de mayo, en delitos diversos se iniciaron 38 carpetas de investigación y 35 la semana antepasada, es decir, hubo un incremento del 9%. En delitos de alto impacto se aperturaron tres carpetas: robo a casa habitación, robo a negocio y homicidio doloso, y en este último ya se tiene identificado al presunto responsable y se dará con su paradero.

Mientras que en delitos de tipo sexual hubo un descenso del 86% en comparación con la semana antepasada, pues se pasó de siete a una carpeta; en el delito de violencia familiar hubo una reducción del 17% pasando de 35 a 29 denuncias.