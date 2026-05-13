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Aprehenden a 2 presuntos ladrones de ganado en Tonalá: FGE

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– Por hechos ocurridos el 5 de abril de 2026

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de Pedro “N” y José “N”, alias «El Cheche», como presuntos responsables del delito de abigeato agravado, cometido en perjuicio de Paulino «N», por hechos ocurridos el 5 de abril de 2026, en la colonia Los Cocos Tres Picos, del municipio de Tonalá.

De acuerdo con los hechos, el agraviado arribó a su rancho denominado «El Queretano» y observó una camioneta con tres sujetos en el corral de manejo. Al ingresar, se percató de que en un remolque estaban cinco becerros y cuatro vacas de raza Brahman, identificando entre los sujetos a los hoy imputados, y uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego mientras terminaban de abordar a los demás animales.

Posteriormente, los individuos abordaron la camioneta y huyeron con dirección a la ranchería El Jobo.

Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del Distrito Judicial de Tonalá, que definirá su situación legal.


La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar combatiendo el delito de abigeato, garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

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