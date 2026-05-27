Comunicado 228/2026

HONESTIDAD Y RESULTADOS: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA REDUCCIÓN DEL 49% EN HOMICIDIOS DOLOSOS, DE SEPTIEMBRE DE 2024 A MAYO DE 2026

* “A nosotros lo que nos interesa es la construcción de la paz en México, es decir, disminuir los delitos y eso se hace con Atención a las Causas y con cero impunidad”, puntualizó

* Destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido el desmantelamiento de cerca de 2 mil 400 laboratorios clandestinos y áreas de concentración, el aseguramiento de más de 400 toneladas de droga y la reducción de 76% en decomisos de fentanilo en la frontera con EE.UU.

* Se ha detenido a cerca de 54 mil 300 presuntos delincuentes y 85 funcionarios y exfuncionarios; y con Atención a las Causas 6 mil 798 jóvenes han sido incorporados a la educación, al empleo, al deporte y la cultura

Ciudad de México, 27 de mayo de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, derivado del trabajo permanente, riguroso, profesional y honesto del Gabinete de Seguridad, con la Estrategia Nacional de Seguridad se registra una disminución preliminar de 49 por ciento en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 44.3 en mayo de 2026.

“La reducción del 49 por ciento de los homicidios tiene que ver con un trabajo permanente, riguroso, profesional, honesto del Gabinete de Seguridad en coordinación con otras instituciones y también con los estados (…) A nosotros lo que nos interesa es la construcción de la paz en México, es decir, disminuir los delitos y eso se hace con Atención a las Causas y con cero impunidad. Si hay personas, funcionarios públicos vinculados con algún grupo delictivo se actúa, se procesa (…) El trabajo que se ha hecho en año y medio desde que entramos ha dado un resultado muy importante que muestra cómo se hizo, no solamente el número frío ahí, 49 por ciento menos homicidios dolosos. Es un trabajo diario, cotidiano, permanente”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido la desarticulación de 2 mil 400 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas; el aseguramiento de 400 toneladas de drogas; así como la reducción de 76 por ciento en los decomisos de fentanilo en la frontera con Estados Unidos —ya que se están incautando pastillas de fentanilo en México— lo que representa una disminución de 863 a 208 kilos, de octubre de 2024 a abril de 2026, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Asimismo, resaltó que entre los resultados se destaca la detención de cerca de 54 mil 300 presuntos delincuentes; además de que, con la Atención a las Causas, 6 mil 798 jóvenes han sido incorporados a la educación, al empleo, al deporte y la cultura.

“Es un trabajo que además da resultados todos los días, hay una detención, disminuye la violencia, además no es que con la detención te vas del territorio, no. Hay que quedarse en territorio, hay que seguir con la investigación, es un trabajo muy profesional de instituciones muy sólidas en el país (..) Vamos a seguir trabajando y a dar resultados”, añadió.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la disminución en los homicidios dolosos tiene que ver con factores como la Consolidación de la Guardia Nacional con una inversión histórica con más de 600 cuarteles en todo el país, así como la presencia en territorio de 120 mil elementos y el Fortalecimiento de la Inteligencia y la Investigación con lo que se han emitido 4 mil 600 tarjetas de alertamiento.

Informó que se realizó la transferencia de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos en agosto y febrero de 2025 así como en enero de 2026; se han detenido 85 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos seis presidentes municipales en funciones al momento de la detención; se han asegurado casi 30 mil armas de fuego de las que el 78 por ciento proviene de Estados Unidos. Agregó que, como parte de la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las tareas del Gabinete de Seguridad, se han incluido a mil 422 sujetos a la lista de Personas Bloqueadas con más de 4 mil millones de pesos.

Resaltó que, derivado de la Estrategia Nacional de Seguridad, de septiembre 2024 a mayo 2026 se han observado reducciones sostenidas en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Guanajuato con -68.5 por ciento respecto a febrero 2025; en el Estado de México de -60.6 por ciento, en Jalisco de -50 por ciento y en Nuevo León de -77.1 por ciento respecto a septiembre 2024; en Guerrero de -60.6 por ciento respecto a octubre 2024; en Michoacán de -51.2 por ciento respecto a enero 2025; en Chihuahua de -57.4 por ciento respecto a septiembre 2025; y en Morelos de -62.8 por ciento respecto a noviembre de 2024.

Mientras que, como parte del Reforzamiento de la Estrategia en Sinaloa se redujo casi 45 por ciento el promedio de homicidios dolosos, se han detenido a 2 mil 500 personas, se aseguraron 5 mil 500 armas de fuego, más de un millón de cartuchos, 68 mil kilogramos de droga, se han desmantelado 2 mil laboratorios y áreas de concentración, se han incluido a la lista de personas bloqueadas de la UIF a 145 sujetos iy se bloquearon mil 200 cuentas.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, agregó que en todo el territorio nacional se han desplegado 107 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional de los que 13 mil 344 se encuentran en Sinaloa, 4 mil 17 en Guanajuato, 10 mil 804 en Guerrero, 6 mil 822 en Michoacán, 6 mil 140 en Chihuahua, 4 mil 840 en Baja California, 5 mil 720 en el Estado de México y 6 mil 82 en Jalisco. Además, en el marco del fortalecimiento de la Guardia Nacional, a partir del 1 de octubre del 2024 fueron asignados 91 generales, 506 jefes, 4 mil 69 oficiales y 35 mil elementos de tropa.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que esta dependencia ha desplegado 79 mil 204 elementos para garantizar respuesta en todo el territorio nacional, apoyados de 130 buques, 121 embarcaciones, 45 helicópteros, 47 aviones, 9 sistemas aéreos no tripulados y 99 drones.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que como parte del eje de Atención a las Causas, se han realizado 6 millones 600 mil servicios y trámites en beneficio de la población; en las 32 entidades se amplía la infraestructura educativa para ofrecer 200 mil nuevos lugares en Educación Media Superior; 17 mil 829 jóvenes se han incorporado a las Becas Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro; 691 mil jóvenes han participado en actividades deportivas de la Conade; se han atendido a 8 mil jóvenes con Jóvenes Unen al Barrio, Jóvenes Construyendo el Futuro y Reconecta por la Paz.

Asimismo, han participado cerca de 3 millones de jóvenes en las Jornadas de Paz; se han entregado 2 millones 963 mil 603 artículos de primera necesidad en beneficio de 386 mil 660 personas con los Tianguis del Bienestar. Y con Sí al desarme, Sí a la Paz se han intercambiado de forma voluntaria más de 10 mil armas de fuego.

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