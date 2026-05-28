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Eduardo Ramírez reafirma compromiso con la paz y la prosperidad en Bejucal de Ocampo y Amatenango de la Frontera

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En una gira de trabajo por los municipios de Bejucal de Ocampo y Amatenango de la Frontera, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entregó plantas, insumos y equipamiento del programa Café con Humanismo. Destacó que, luego de recuperar la paz y la seguridad en la región Sierra Mariscal, su gobierno impulsa acciones y obras para fortalecer la producción y mejorar el bienestar de las familias. Asimismo, reiteró que continuará recorriendo las comunidades de la Sierra para atender sus necesidades y respaldar a las autoridades locales. También llamó a reforzar las medidas preventivas ante la temporada de lluvias y a mantener la unidad y la convivencia pacífica para conservar la convivencia armónica.

En Bejucal de Ocampo, Ramírez Aguilar informó sobre el inicio de obras de construcción y mejoramiento de planteles educativos. Mientras que, en Amatenango de la Frontera anunció que se inauguraron las obras de ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en las localidades de Guadalupe Victoria y Monte Ordóñez. Además, adelantó que se construirán espacios educativos en planteles de nivel preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y preparatoria. En este municipio también se llevó el Aula Móvil del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech).

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