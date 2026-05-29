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La ganadora del boleto 0001 del concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial, Yolett Cervantes Cuaquehua

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La ganadora del boleto 0001 del concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial, Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de El Carril, Tlaquilpa, Veracruz, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por tomar en cuenta a las mujeres para representarla en en este evento internacional. “La admiro y la respeto demasiado por ser la primera mujer Presidenta de este bello país”.

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