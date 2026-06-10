Activan Plan DN-III-E en Chiapas Ante Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026

Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Protección Civil fortalecen la coordinación para prevenir riesgos y responder oportunamente a emergencias en la región Soconusco y otras zonas vulnerables del estado.

Tapachula, Chiapas, 10 de junio de 2026.- Ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E en su fase de prevención en el estado de Chiapas, con el objetivo de fortalecer las acciones de protección y auxilio a la población ante posibles contingencias derivadas de fenómenos hidrometeorológicos.

Las Comandancias de la VII Región Militar y de la 36 Zona Militar informaron que esta estrategia contempla una estrecha coordinación con las autoridades de Protección Civil de los distintos niveles de gobierno para garantizar una respuesta rápida y efectiva en caso de emergencias.

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Como parte de las actividades preventivas, el pasado 9 de junio se llevó a cabo en las instalaciones de la 36 Zona Militar la Sesión del Consejo Regional de Protección Civil de las regiones Soconusco Alto y Soconusco Bajo, encuentro en el que participaron autoridades encargadas de la gestión de riesgos y atención de desastres.

Durante la reunión se establecieron mecanismos de comunicación permanente, intercambio de información y coordinación operativa para dar seguimiento a las condiciones climatológicas que prevalecen en la entidad. Asimismo, se acordó reforzar los recorridos de vigilancia en zonas consideradas de riesgo, especialmente en comunidades serranas susceptibles a deslaves, derrumbes e inundaciones.

Las fuerzas armadas también integraron equipos especializados para la activación inmediata del Plan DN-III-E en caso de ser necesario, además de mantener una estrecha colaboración con la Comisión Nacional del Agua para el monitoreo constante de presas, ríos y afluentes, así como para la emisión de alertas tempranas dirigidas a la población.

Estas acciones cobran especial relevancia debido a que Chiapas es una de las entidades más expuestas a los efectos de las lluvias intensas y ciclones tropicales, particularmente en regiones costeras, montañosas y de alta vulnerabilidad.

Con esta estrategia preventiva, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de salvaguardar la integridad, la seguridad y el patrimonio de las familias chiapanecas, fortaleciendo la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante la presente temporada de lluvias. EL ORBE/ Mesa de Redacción