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Yamil Melgar reconoce las finanzas sanas y sólidas del gobierno de Eduardo Ramírez

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* Destaca que el liderazgo del gobernador y el trabajo de la Secretaría de Finanzas permitieron posicionar a Chiapas como primer lugar nacional en crecimiento de la recaudación local.

Tapachula, Chiapas; 1 de julio de 2026.

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por el resultado que posiciona a Chiapas como la entidad con mayor crecimiento nacional en recaudación local, al señalar que este logro refleja un gobierno con finanzas sanas y sólidas, disciplina en el manejo de los recursos públicos y una visión clara para impulsar el desarrollo del estado.

Yamil Melgar destacó que este reconocimiento otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México es resultado del liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez y del trabajo técnico encabezado por el secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, junto con el equipo de especialistas de la dependencia, quienes han fortalecido la política financiera y hacendaria de Chiapas.

El alcalde afirmó que unas finanzas públicas sanas y sólidas fortalecen la confianza, amplían la capacidad de inversión y permiten que los recursos públicos se traduzcan en más infraestructura, mejores servicios y mayores oportunidades para las familias. “En Tapachula vemos que ese trabajo se refleja en más inversión y más obras que impulsan el bienestar de nuestra gente”, expresó Yamil Melgar.

Finalmente, Yamil Melgar felicitó al gobernador Eduardo Ramírez, al secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, y a todo el equipo de la dependencia por este importante reconocimiento nacional, al considerar que una administración responsable y eficiente de los recursos públicos es la base para continuar transformando Chiapas con resultados que benefician directamente a la ciudadanía.

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