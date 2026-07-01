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Tapachula Abre Centro de Acopio para Apoyar a Damnificados por Sismo en Venezuela

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• Comunidad venezolana y la asociación «Yo te cuido Tapachula» convocan a donar insumos médicos, productos de higiene y alimentos no perecederos hasta el 5 de julio.

Tapachula Chiapas Julio del 2026.– La solidaridad volvió a hacerse presente en la frontera sur. La comunidad venezolana radicada en Tapachula, con el respaldo de la asociación civil «Yo te cuido Tapachula», puso en marcha un centro de acopio oficial para reunir ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el reciente terremoto que golpeó a Venezuela.

La iniciativa, impulsada por ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad, ya comenzó a rendir frutos. En los primeros días de la colecta se han reunido alrededor de media tonelada de víveres e insumos, gracias a la participación de migrantes y habitantes de Tapachula. Entre las muestras de apoyo destaca la respuesta de la comunidad haitiana, que se sumó a la campaña motivada por la experiencia que ha vivido su país tras diversos desastres naturales. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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