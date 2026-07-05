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Presidenta Claudia Sheinbaum culmina recorrido por Michoacán

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📍Presidenta Claudia Sheinbaum culmina recorrido por Michoacán, donde felicitó a EUA por su independencia 🇺🇸. Presentó avances en proyectos de educación, vivienda y salud

El viernes 3 y el sábado 4 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó una gira por el estado de Michoacán, en la que visitó cinco municipios.

🇺🇸👵🏼Quiroga:
* Felicitó a Estados Unidos por los 250 años de su independencia. “Recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”, señaló.
* Realizó la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar.


🏡📉Morelia:

* En su conferencia matutina, «Las mañaneras del pueblo», destacó una reducción del 46% en homicidios dolosos.
* Realizó la entrega de vivienda del programa de Vivienda para el Bienestar.

🚌🏜️Pátzcuaro:
* Entregó tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra de apoyo a transporte.
* Anunció el fortalecimiento del Turismo Comunitario con una inversión de 300 mdp a través del Fonatur.

🩺🛤️📚Cherán: Señaló que, como parte del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, se destinan 4,000 millones de pesos (mdp) para salud, educación, caminos y seguridad.

🌲Tingambato: Visitó las terrazas del programa Sembrando Vida.

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