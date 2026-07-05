Insuficientes Espacios Para la Formación de Educadoras en Tapachula

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* EL DISCURSO PÚBLICO HABLA DE OTORGAR OPORTUNIDADES A LAS MUJERES PERO LA REALIDAD LABORAL Y SOCIAL SUELE MOSTRAR LO CONTRARIO.* De 122 Aspirantes Sólo 20 Obtuvieron un Espacio Para Ingresar a la Escuela Normal de Educación Preescolar «Rosario Castellanos»* El Director de la Institución, David Blanco, Invita a Quienes no Lograron Ingresar Este Año a Mantenerse Atentos a la Convocatoria del Próximo Ciclo Escolar

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio del 2026.- La Escuela Normal de Educación Preescolar «Rosario Castellanos», en Tapachula, registra un incremento en el interés de jóvenes por estudiar la Licenciatura en Educación Preescolar, reflejo de la creciente valoración social de la formación docente y de las oportunidades que representa para acceder a una carrera con impacto comunitario y estabilidad laboral.

El director de la institución, el doctor David Blanco de la Cruz, informó que el proceso de admisión se encuentra en su etapa final, con la inscripción de las 20 aspirantes que obtuvieron un lugar de entre 122 participantes que presentaron el examen de ingreso, cifra superior a la registrada el año pasado y que confirma el aumento en la demanda.

De manera paralela, la escuela concluye el semestre con la graduación de 25 futuras Licenciadas en Educación Preescolar, quienes presentarán su examen profesional durante la tercera semana de julio como parte de su proceso de titulación.

Blanco de la Cruz destacó que la preparación de las estudiantes va más allá de las aulas, ya que combina la formación académica con prácticas profesionales, actividades culturales, trabajo comunitario y cursos extracurriculares que fortalecen su perfil para participar posteriormente en los procesos de ingreso al servicio docente.

Entre estas acciones sobresalen proyectos de responsabilidad social, como el «Juguetón», mediante el cual las alumnas recolectan juguetes para niñas y niños de comunidades cercanas, fomentando valores de solidaridad, empatía y compromiso con la infancia desde su etapa de formación.

La licenciatura tiene una duración de cuatro años y contempla un último periodo dedicado al servicio social en jardines de niños, donde las estudiantes desarrollan experiencia directa en el aula mientras elaboran su documento de titulación.

Aunque la institución reconoce que existen casos aislados de deserción por motivos familiares, aseguró que mantiene programas de acompañamiento académico y emocional para favorecer la permanencia estudiantil.

El Director invitó a quienes no lograron ingresar este año a mantenerse atentos a la convocatoria del próximo ciclo escolar, prevista para marzo, reiterando que la formación de docentes representa una inversión estratégica para el desarrollo educativo, social y económico de Chiapas, al preparar profesionales capaces de transformar desde la primera infancia el futuro de las nuevas generaciones. EL ORBE/ JC