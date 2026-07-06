InicioAl InstanteCafeticultores enfrentan crisis por falta de programas sociales.
Al Instante

Cafeticultores enfrentan crisis por falta de programas sociales.

0
18

Tapachula, Chiapas 6 de julio 2026.- La cafeticultura mexicana enfrenta un panorama complejo ante la falta de mecanismos efectivos de financiamiento, la desaparición de instituciones de apoyo al campo y las dificultades para acceder a los programas gubernamentales.

Así lo manifestó Rigoberto Galindo Velázquez, coordinador de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafé), quien consideró que las estrategias actuales no han respondido a las necesidades de los productores.
Explicó que el cultivo del café requiere inversión permanente para mantener la producción, la trazabilidad y la comercialización, por lo que la ausencia de créditos oportunos ha colocado a miles de cafeticultores en una situación de incertidumbre.
Recordó que anteriormente existían instrumentos como acerca, de la entonces Sagarpa, que permitían proteger a los productores de las variaciones en los precios internacionales, además de la Financiera Nacional de Desarrollo, la cual otorgaba créditos con tasas accesibles para cooperativas y organizaciones del sector. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Conferencia de prensa matutina en vivo. Lunes 06 de julio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum
Artículo siguiente
Tapachula alista el cierre del ciclo escolar y espera récord de participación en cursos de verano
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tapachula alista el cierre del ciclo escolar y espera récord de participación en cursos de verano

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 6 de julio de 2026.- Con el cierre del ciclo escolar programado para el próximo 15 de julio, el Ayuntamiento de Tapachula...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Lunes 06 de julio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Rincón Nostálgico Huacalero

Al Instante staff - 0
La Leona Huacalera Leopoldo Constantino García* Hace ya algunas décadas el tío Héctor viajaba hacia Tapachula desde CDMX acompañado de...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más