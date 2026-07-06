Cafeticultores enfrentan crisis por falta de programas sociales.

Tapachula, Chiapas 6 de julio 2026.- La cafeticultura mexicana enfrenta un panorama complejo ante la falta de mecanismos efectivos de financiamiento, la desaparición de instituciones de apoyo al campo y las dificultades para acceder a los programas gubernamentales.

Así lo manifestó Rigoberto Galindo Velázquez, coordinador de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafé), quien consideró que las estrategias actuales no han respondido a las necesidades de los productores.

Explicó que el cultivo del café requiere inversión permanente para mantener la producción, la trazabilidad y la comercialización, por lo que la ausencia de créditos oportunos ha colocado a miles de cafeticultores en una situación de incertidumbre.

Recordó que anteriormente existían instrumentos como acerca, de la entonces Sagarpa, que permitían proteger a los productores de las variaciones en los precios internacionales, además de la Financiera Nacional de Desarrollo, la cual otorgaba créditos con tasas accesibles para cooperativas y organizaciones del sector. EL ORBE/ Mesa de Redacción.