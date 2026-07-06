Tapachula alista el cierre del ciclo escolar y espera récord de participación en cursos de verano

Tapachula Chiapas 6 de julio de 2026.- Con el cierre del ciclo escolar programado para el próximo 15 de julio, el Ayuntamiento de Tapachula intensifica las actividades de clausura en los planteles educativos y, de manera paralela, prepara el arranque de los cursos de verano, con la expectativa de superar los 380 alumnos inscritos registrados el año pasado.

La secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez, informó que la dependencia mantiene una intensa agenda de trabajo debido a las ceremonias de graduación y fin de cursos en las 747 escuelas del municipio, que abarcan desde preescolar hasta nivel superior.

Explicó que, aunque algunas universidades y preparatorias concluyeron actividades semanas atrás, el calendario oficial establece el término del ciclo escolar para el 15 de julio, mientras que el regreso a clases está previsto para el 31 de agosto. EL ORBE/ Mesa de Redacción.