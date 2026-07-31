Apagón deja sin energía eléctrica a gran parte del centro de Tapachula; comerciantes reportan pérdidas

Tapachula, Chiapas; 31 de julio de 2026.– La noche de este viernes se registró un apagón que afectó a una amplia zona del centro de la ciudad de Tapachula, dejando sin suministro de energía eléctrica a cientos de viviendas, comercios y establecimientos de distintos giros.

La interrupción del servicio provocó el cierre anticipado de numerosos negocios, además de generar molestia e inconformidad entre habitantes, trabajadores y clientes que se encontraban realizando sus actividades cotidianas. En varios puntos del primer cuadro de la ciudad, las calles quedaron prácticamente a oscuras, mientras algunos establecimientos optaron por bajar sus cortinas para evitar riesgos y pérdidas mayores.

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha informado de manera oficial las causas que originaron esta falla ni el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.



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Sin embargo, esta no es una situación aislada. Habitantes de distintas colonias y comunidades de Tapachula han denunciado de forma reiterada que los apagones y las variaciones de voltaje se han vuelto cada vez más frecuentes durante los últimos meses. Entre las principales causas que señalan se encuentran la falta de mantenimiento preventivo a la infraestructura eléctrica, el deterioro de las líneas de distribución y la sobrecarga de transformadores que, en muchos casos, ya habrían rebasado su vida útil.

La situación resulta especialmente preocupante para el sector comercial del centro de la ciudad, donde se estima que operan más de mil negocios dedicados a la venta de productos y prestación de servicios. Los comerciantes aseguran que cada interrupción en el suministro eléctrico representa pérdidas económicas considerables, ya que se suspenden ventas, se afectan equipos electrónicos, se interrumpen procesos de cobro y, en algunos casos, se ponen en riesgo productos perecederos que requieren refrigeración.

Asimismo, ciudadanos hicieron un llamado a la CFE para que atienda de manera prioritaria esta problemática e implemente un programa de mantenimiento y modernización de la red eléctrica en Tapachula, con el objetivo de evitar que los constantes apagones continúen afectando a las familias y al desarrollo de la actividad económica en la ciudad.