ARIES (21 marzo-20 abril): Estás dejando atrás la vieja versión de ti que se resignaba al fracaso. Ahora, estás dispuesto a arriesgarte y tomar decisiones para cambiar el rumbo de tu futuro. Tu estado de ánimo y optimismo serán clave para atraer la suerte y vivir tiempos mejores.

TAURO (21 abril-20 mayo): Es momento de cuestionar aquellas inseguridades y críticas que te han afectado. Enfócate en lo que te define y te genera esperanza, y prioriza tu autopercepción y crecimiento personal.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio): Buscas todo aquello que te permita sentirte realizado, estando dispuesto a atender las necesidades más profundas que se expresan con un suspiro y que llegan desde tu alma. Hoy, estas necesidades te pondrán inquieto e insatisfecho hasta que logres comenzar el rumbo para conseguirlas y que se conviertan en parte de tu vida.

CÁNCER (22 junio-22 julio): Parece que el universo tiene algo bueno preparado para ti. Estate atento a las señales y oportunidades que se presenten, y mantén una actitud receptiva y abierta. Confía en que mereces lo mejor y que hoy puede ser un día lleno de bendiciones y beneficios.

LEO (23 julio-22 agosto): Tienes la oportunidad de iluminar tus pensamientos y conciencia, lo que te permitirá identificar áreas importantes que requieren tu atención y acción. Podrás enfocarte en lo que necesitas aprender y desarrollar, y desafiar tus propias limitaciones para avanzar y crecer.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre): es fundamental encontrar un equilibrio entre el trabajo y el tiempo de recreación. Al planificar y organizar tu día de manera efectiva, podrás cumplir con tus compromisos profesionales y también disfrutar de momentos para ti mismo.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre): Tienes la oportunidad de superar la pereza y la flojera que pueden estar frenando tus objetivos. Al encontrar motivación y conectar con tus metas, podrás llenarte de energía y vibración positiva. Esto te permitirá alcanzar tus objetivos y darte cuenta de tu potencial cuando estás activo y enfocado.

ESCORPIÓ (23 octubre-21 noviembre): Tienes la capacidad de expresar tus opiniones y diferencias de manera efectiva. Aunque puedas generar controversia, es importante hacerlo de manera armoniosa y directa para que tus palabras sean escuchadas y valoradas. Esta estrategia te permitirá llegar a acuerdos necesarios y desarrollarte en diferentes áreas de tu vida, ya sea familiar, laboral o en tu entorno.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre): Estás en una etapa donde debes enfocarte y redoblar esfuerzos para alcanzar tus objetivos. La competencia o alguien que está pendiente de tus pasos puede ser un motivador adicional para que te mantengas enfocado y activo. Aprovecha esta energía para impulsar tus proyectos y metas, y no te distraigas de tus responsabilidades. La constancia y el enfoque te llevarán al éxito.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero): Es posible que detectes gastos innecesarios o compras poco útiles que están afectando tu economía. Este es un momento para ajustar tus necesidades y gustos, y tomar control de tus finanzas. La buena administración y el autocontrol serán clave para evitar la carencia o la deuda, y asegurar un futuro financiero más estable.

ACUARIO (22 enero-19 febrero): Con Plutón retrógrado, un suceso importante puede desencadenar una reacción que te haga replantear tus decisiones y prioridades. Este momento puede ser clave para implementar cambios y ajustes necesarios para superar dificultades y problemas.

PISCIS (20 febrero-20 marzo): Puedes sentirte incómodo con personas que no comparten tus intereses o valores. Es posible que surjan diferencias con aquellos que son hipócritas o tienen segundas intenciones. Esto puede ser una señal para que te alejes de esas personas y te rodees de individuos que te inspiren, te alienten y compartan tu visión.