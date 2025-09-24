¡Café Montium Levanta la Copa en El Envida!

Tapachula, Chiapas.-La escuadra de Café Montium que dirige Jerónimo, se coronó campeón del Torneo de Copa 2025, en la categoría libre varonil del Envida, al derrotar en tiros penales 4-3 a Deportivo Chespal, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, en partido celebrado el domingo por la tarde en el campo uno, de la organización deportiva que preside Eduardo Pérez Ruiz.

Una primera parte jugada a buen ritmo, ante un clima nublado, donde las jugadas con peligro de gol no se hicieron esperar; sin embargo fueron los «Cafeteros» quienes se fueron al frente en la pizarra 1-0, con tanto de su atacante Bryant, pero Chespal respondió antes de irse al descanso con la igualada 1-1, desde el manchón penal, por conducto de Marcos Argueta.

En la segunda parte, el partido fue más movido, de ida y vuelta, con llegadas de peligro de gol de ambas partes, prevaleciendo el empate 1-1.

En el alargue de los dramáticos tiros penales, Chespal se fue al frente 3-2, pero falló los dos últimos, y al final Cafe Montium termina ganando 4-3, y con un global de 5-4 se quedó con la Copa 2025.

Al final de las acciones, Eduardo Pérez Ruiz, líder de ésta prestigiada liga de fútbol, fue el encargado de felicitar a los dos equipos finalistas, al tiempo de premiarlos con trofeo y dinero en efectivo; de igual manera, reconoció al goleador de ésta categoría, Enrique Ballinas, del equipo Leones de la UTAC, por sus 20 goles anotados. EL ORBE / Virgilio Cruz