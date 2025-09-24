miércoles, septiembre 24, 2025
spot_img
InicioAl Instante¡Café Montium Levanta la Copa en El Envida!
Al InstanteDeportes

¡Café Montium Levanta la Copa en El Envida!

0
2

Tapachula, Chiapas.-La escuadra de Café Montium que dirige Jerónimo, se coronó campeón del Torneo de Copa 2025, en la categoría libre varonil del Envida, al derrotar en tiros penales 4-3 a Deportivo Chespal, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, en partido celebrado el domingo por la tarde en el campo uno, de la organización deportiva que preside Eduardo Pérez Ruiz.
Una primera parte jugada a buen ritmo, ante un clima nublado, donde las jugadas con peligro de gol no se hicieron esperar; sin embargo fueron los «Cafeteros» quienes se fueron al frente en la pizarra 1-0, con tanto de su atacante Bryant, pero Chespal respondió antes de irse al descanso con la igualada 1-1, desde el manchón penal, por conducto de Marcos Argueta.
En la segunda parte, el partido fue más movido, de ida y vuelta, con llegadas de peligro de gol de ambas partes, prevaleciendo el empate 1-1.
En el alargue de los dramáticos tiros penales, Chespal se fue al frente 3-2, pero falló los dos últimos, y al final Cafe Montium termina ganando 4-3, y con un global de 5-4 se quedó con la Copa 2025.
Al final de las acciones, Eduardo Pérez Ruiz, líder de ésta prestigiada liga de fútbol, fue el encargado de felicitar a los dos equipos finalistas, al tiempo de premiarlos con trofeo y dinero en efectivo; de igual manera, reconoció al goleador de ésta categoría, Enrique Ballinas, del equipo Leones de la UTAC, por sus 20 goles anotados. EL ORBE / Virgilio Cruz

¡Café Montium Levanta la Copa en El Envida!
Artículo anterior
Horóscopo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Primera Carrera de Donación de Órganos en Tapachula

Al Instante staff - 0
En el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos, que se conmemora cada 26 de Septiembre, el IMSS Nueva Frontera Tapachula realizó...
Leer más

Promover el consumo local es clave para el desarrollo de Tapachula: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Durante un recorrido por la colonia La Ceiba, el alcalde Yamil Melgar, resaltó que el Ayuntamiento de Tapachula es un aliado de los artesanos,...
Leer más

Eduardo Ramírez fortalece infraestructura educativa en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
· En el Cobach 35 inauguró aulas didácticas y obras exteriores con una inversión de más...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV