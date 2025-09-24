miércoles, septiembre 24, 2025
¡Paulino Navarro Doblega 2-1 a Deportivo Aobsai!
Al Instante

¡Paulino Navarro Doblega 2-1 a Deportivo Aobsai!

Tapachula, Chiapas.- La oncena de Paulino Navarro, luego de ir perdiendo 1-0 en la primera parte, reacciona en el complemento, y termina derrotando 2-1 al final del encuentro, a Deportivo Aobsai, ayer por la tarde en el campo Córdova Uno, en lo que fue la fecha 6 del Torneo de Copa 2025, en la categoría Platino Plus 65 y Más, a cargo de Manuel Bravo Romero.

Partido con cielo nublado, y un chipi, chipi, donde Deportivo Aobsai toma ventaja 1-0 en la primera parte, con tanto de Manolo Gómez.
En la complementaria, Los Transportistas manejaron bien su pelota, con buen marcaje atrás, y atacando por todos los frentes, terminan ganando 2-1, con doblete de Antonio.
En otros resultados, Deportivo Tonche, se impone 5-3 a Los Legendarios, en éste. IS. O escenario, pero 2vhoras antes; y en el campo de La Joya, Las Leyendas derrotan 4-2 a Chaplan. EL ORBE / Virgilio Cruz

¡Café Montium Levanta la Copa en El Envida!
