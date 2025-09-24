¡Médicos Democráticos y Cisne a la Gran Final del Envida!

Tapachula, Chiapas. – La oncena de Médicos Democráticos y Deportivo Cisne, disputarán la gran final del Torneo de Copa 2025, en la categoría veteranos junior del Envida, que preside Eduardo Pérez Ruiz, al salir airosos en la fase semifinal, el pasado domingo por la mañana en el campo uno.

En la Primer semifinal pactada a las 8 de la mañana, El Cisne y Deportivo Evolution, empataron 2-2, anotando por Cisne Adrián Méndez y Ramírez, mientras que por Evolution, Luis Miranda y Bryant Moscoso.

Mientras que en la segunda llave, Médicos Democráticos, que dirige el Doc. Ángel Ramos, y auxiliadora por Willy Guzmán, no tuvo problemas para avanzar a la fiesta grande, al golear 5-0 a Médicos y Asociados, con doblete de Krisly, Catra, y uno de Misael Girón.

Al concluir las acciones, Eduardo Pérez Ruiz, titular de ésta organización deportiva, indicó que el próximo domingo a las 12 del día, se jugará la gran final, y a las 8 de la mañana la final de tabla baja; mientras que a las 10 el duelo por el tercer y cuarto lugar, por lo que invita al público en general a presenciar estos sensacionales partidos, para que apoyen con orden y respeto a su equipo favorito. EL ORBE / Virgilio Cruz