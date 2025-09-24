«Las mujeres embarazadas no deberían tomar Tylenol; no les hace bien», declaró Donald Trump en la Casa Blanca al anunciar los resultados de un estudio que vincula el autismo infantil con este analgésico. «Tampoco debería dársele a los niños», añadió el Presidente.

Después del Tylenol para las embarazadas, Tras recomendar Tylenol a las embarazadas, Donald Trump atacó la vacuna contra la hepatitis B para niños. «No hay razón» para administrársela, declaró el presidente en la Casa Blanca. «Yo diría que hay que esperar hasta que el niño tenga 12 años y reciba educación», añadió.

Ambas afirmaciones contradicen el amplio consenso médico de que el Tylenol no afecta a las embarazadas y de que la mejor manera de prevenir la transmisión de la hepatitis B, que puede causar daño hepático y cáncer, es vacunar a los recién nacidos durante el primer día de vida.

Y en la misma conferencia de prensa en la Casa Blanca, el lunes por la noche, el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., recomendó el uso de ácido folínico, o leucovorina, como tratamiento para el autismo.

Este fármaco se receta comúnmente para contrarrestar los efectos secundarios de ciertos medicamentos y para tratar la deficiencia de vitamina B9. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), señaló el Secretario, publicó un aviso en el Registro Federal anunciando el nuevo tratamiento, citando «estudios en más de 40 pacientes, incluyendo adultos y niños».

Según Trump, sus afirmaciones se basan en una serie de estudios e investigaciones realizados en los últimos meses, pero que fueron refutados por un segmento de la comunidad científica, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la empresa productora del fármaco en cuestión.

El componente principal del Tylenol es el paracetamol.

En abril, el Secretario de Salud de Estados Unidos anunció un importante esfuerzo de investigación para determinar la causa del autismo durante cinco meses, que incluyó el análisis de vacunas. Sin embargo, la opinión generalizada en la comunidad científica es que no existe una única causa para el autismo y, por lo tanto, no existe una única cura.

Además, tanto la FDA como la mayoría de los investigadores estadounidenses y otros creen que el paracetamol es la sustancia más segura para las mujeres embarazadas en caso de dolor de cabeza, fiebre u otras infecciones.

«La ciencia independiente y fiable demuestra claramente que no causa autismo. Discrepamos rotundamente de cualquier afirmación contraria y estamos profundamente preocupados por los riesgos para la salud de las mujeres embarazadas», sostiene Kenvue, la empresa farmacéutica que fabrica Tylenol.

«El acetaminofén es el analgésico más seguro para las embarazadas, y sin él, se enfrentarían a una decisión peligrosa: sufrir enfermedades como la fiebre o recurrir a alternativas más riesgosas», agrega.

El Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología también declaró que médicos de todo Estados Unidos identificaron sistemáticamente al Tylenol como uno de los pocos analgésicos seguros para las embarazadas.

Como posible cura para el autismo, la administración Trump lanzó un fármaco menos conocido, la leucovorina, comúnmente recetado para contrarrestar los efectos secundarios de ciertos medicamentos y para tratar la deficiencia de vitamina B9.

Estudios iniciales que administraron este fármaco a niños con autismo mostraron «mejoras significativas en su capacidad para hablar y comprender a los demás», según el Departamento de Salud estadounidense.

Sin embargo, estos resultados están generando un intenso debate sobre las complejas causas del autismo, una afección que hasta ahora se consideraba predominantemente genética y, por lo tanto, en gran medida incurable.Sun