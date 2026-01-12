Adolescente Prodigio: «Quiero Aportar Algo a la Humanidad»

Asus 15 años, Ian Emmanuel González Santos cuenta con la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo y una maestría en Biología Molecular y Genética, además cursa el tercer año del doctorado en Biología Molecular, del que espera titularse en 18 meses.

Ian nació en Jalisco, un estado donde miles de menores de edad son convencidos o víctimas de reclutamiento forzado por el crimen organizado para desarrollar actividades delictivas y ser entrenados para ser halcones, sicarios o extorsionadores.

Por la falta de oportunidades o de valores, por pobreza o ignorancia, la gran mayoría de esos jóvenes utilizados como carne de cañón por las organizaciones delictivas terminan muertos o detenidos por las autoridades, en el mejor de los casos.

La historia de Ian Emmanuel fue distinta, producto de su talento e inteligencia y de un esfuerzo personal y familiar, no del apoyo del gobierno o de alguna empresa, que hasta ahora no lo han respaldado con alguna beca.

En entrevista con EL UNIVERSAL, este joven prodigio, nacido en Puerto Vallarta, Jalisco, dice que fue su madre quien se dio cuenta de que tenía una inteligencia y capacidades fuera de lo común.

«Desde que tenía dos, tres años ya empezaba a demostrar habilidades que los niños no demuestran normalmente a esa edad. Empecé a leer de manera temprana, pero no libros de educación para niños, sino Atlas de hematología y libros relacionados con la hematología, la microbiología y la química.

Comenta que desde pequeño participó en concursos de química, microbiología y tabla periódica, «y cada vez tenía más hambre de conocimiento, al menos en esas áreas. Y la sed de conocimiento fue evolucionando al punto que yo decidí entrar a esta carrera porque involucraba muchas de las áreas que me gustaban, y se me hace una de las carreras más hermosas».

¿Qué dificultades has enfrentado? ¿Ha habido comprensión de las autoridades educativas o maestros, para apoyarte?

—Todo lo contrario. Es falta de empatía porque desde algunos compañeros hasta la gran mayoría de los maestros y entidades o autoridades educativas realmente no ha habido empatía por parte de ellos. Por ejemplo, los maestros siempre llamándome la atención por cualquier cosa, no entendiendo que un niño tiene diferentes comportamientos y actitudes que un adulto. Y bueno, las entidades educativas realmente no apoyaron mucho porque dijeron «nosotros no podemos hacer absolutamente nada».

No he recibido ningún apoyo ni por parte del gobierno municipal, estatal o federal, ningún apoyo económico. Ninguna autoridad ha tenido el incentivo para acercarse a mí y decirme «yo te apoyo, vamos a buscar un apoyo para ti».

Ian asegura que no está interesado en incorporarse al mercado laboral al término de sus estudios, sino hacer investigaciones que aporten algo a la humanidad.

«Yo estoy realizando mi tesis sobre un análisis metagenómico de las aguas del Lago de Chapala. Y esto sirve para identificar cuáles son los microorganismos que están presentes y cómo están afectando directamente a la salud humana. Y yo pienso que a través de esta investigación puedo dejar algo a la humanidad, porque realmente la sociedad y el mundo se están cayendo a pedazos.

Entonces, a través de la investigación aportar algo a la humanidad. Ahorita, con lo que estoy haciendo con mi tesis doctoral, busco apoyar al saneamiento del agua proveniente del Lago de Chapala y llegar a millones de personas, y no sólo de Jalisco, sino de otros estados colindantes que reciben el agua. Quiero dejar un legado en la humanidad», explica.