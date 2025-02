Entrenador de Liga MX podría ser despedido este mismo fin de semana

Ciudad de México, febrero 27.- El fin de semana la Liga MX disputará la Jornada 10 del Clausura 2025 y desde Argentina han reportado que un entrenador del futbol mexicano podría ser despedido si no consigue una victoria en su siguiente partido.

El torneo avanza y entra en la segunda mitad de la fase regular, por lo que sumar, sobre todo de a tres puntos, es prioridad para poder ir directo a la Liguilla o al menos conseguir uno de los boletos para el repechaje, el llamado Play-In.

¿Qué partidos hay este fin de semana en la Liga MX?

Estos son los partidos programados para la Jornada 10 del Clausura 2025 en la Liga MX:

-Mazatlán FC vs Cruz Azul

-Necaxa vs Tigres

-FC Juárez vs Pachuca

-León vs Xolos

-América vs Toluca

-Pumas vs Chivas

-Querétaro vs Puebla

-Atlas vs Atlético de San Luis

-Monterrey vs Santos

¿Quién es el técnico que podría perder su trabajo?

De acuerdo a información publicada por el diario Olé de Argentina, Martín Demichelis estaría en riesgo de no seguir al frente de los Rayados del Monterrey en caso de que no ganen el domingo.

El cuadro regio enfrenta a Santos Laguna, el último lugar de la tabla de la Liga MX, por lo que no debería ser un problema para ellos conseguir los tres puntos en el Gigante de Acero.

La publicación señala que la directiva de Rayados no estaría satisfecha con los resultados que ha mostrado el club con el estratega Demichelis al frente.

Cabe recordar que apenas hace unas semanas se confirmó el fichaje de Sergio Ramos, el central español que incluso ya debutó en la Liga MX.

¿Cómo va Monterrey en el Clausura 2025?

Luego de nueve jornadas jugadas en la Liga MX, estos son los números del Monterrey de Martín Demichelis:

-3 Partidos ganados

-3 Partidos empatados

-3 Partidos perdidos

-12 Puntos. SUN