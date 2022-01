ALFIL NEGRO

“Más de 240 Millones de Pesos de las pensiones y jubilaciones de los cobachenses se esfumaron como por arte de magia”. (Cobachenses)

La Estafa Maestra

Oscar D. Ballinas Lezama

A más de tres años de haberse efectuado una especie de estafa maestra contra aproximadamente 8 mil trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, la Dirección General de ese instituto educativo y los dirigentes del Suicobach han permanecido en un cómplice silencio ante este despojo de aproximadamente 240 millones de Pesos a los cobachenses.

Este presunto fraude en las filas del Cobach se dio en la administración pasada, cuando estaba al frente del sindicato de los trabajadores de esta institución educativa el tristemente célebre Víctor Pinot Juárez, quien se hizo de la ‘vista gorda’ ante los descuentos por concepto de ‘pagos parciales’ que nunca se hicieron de las jubilaciones en esa institución educativa.

Los trabajadores afectados hicieron en su momento las denuncias correspondientes, ya que esos descuentos que variaban entre cien a trescientos mil Pesos por empleado nunca fueron notificados oficialmente por la dirección del Cobach a través de su departamento administrativo, sin embargo, quedó establecido en las primeras investigaciones que la institución educativa informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que había entregado ese recursos a los trabajadores, quienes jamás firmaron una nómina en donde les entregaran ese recurso por concepto de ‘jubilación en parcialidades.

Las primeras denuncias que se fueron a la Secretaría de Hacienda a la Ciudad de México, ya que en Chiapas ese organismo a nivel estatal le dio carpetazo al asunto, en ellas, los afectados exigieron a esa dependencia federal que tomara cartas en el asunto y se investigara a fondo el presunto fraude a los cobachenses, lo que hasta la fecha sigue en el olvido.

Esdras de León, actual lider del Suicobach, juró y perjuró en su campaña política para replazar al exdirigente Víctor Pinot Juárez, en cuyo comité tuvo el cargo de Secretario del Trabajo, que lucharía por rescatar ese recurso de los trabajadores; muchos de los afectados ya se jubilaron o pensionaron sin haber recuperado ese dinero que les despojaron en forma injustificada e ilegal por la Dirección del Cobach, presuntamente con la anuencia del dirigente sindical y el Comité que lo representaba.

Algunos de los afectados por esta estafa maestra en el Cobach, se dirigieron a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, que en un oficio foliado con el número ASE/aepi/0633/2018, respondió sobre la denuncia por irregularidades en torno a la situación fiscal y laboral del Colegio de Bachilleres de Chiapas, lo que fue reflejado ante el Servicio de Administración Tributaria por concepto de ‘ingresos exentos por jubilación en parcialidades’, sin que se haya percibido dicha prestación.

Alejandro Culebro, entonces Auditor Superior del Estado, mencionó que de conformidad a lo establecido por los artículos 50 de la Constitución de Chiapas y el 61 en el último párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, el tema había sido considerado procedente para la revisión correspondiente en términos del dictamen técnico jurídico al que hace referencia el artículo 62 de ley correspondiente.

Según los funcionarios de la ASE en Chiapas, se ordenó mediante el oficio número 184/2018 se realizara una auditoría al Cobach, para verificar si había cumplido con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de registro y contabilidad gubernamental, sin embargo, en los tres años que lleva la nueva administración de esta dependencia educativa no se ha informado nada sobre el asunto a los afectados, mucho menos a los que ya se pensionaron o jubilaron sin haber recuperado la cantidad que les ‘mocharon’; el mismo Esdras de León hizo el compromiso de ‘agarrar el toro por los cuernos’ y luchar para que se reintegre ese recursos a los trabajadores, pero hasta ahora sólo ha informado que ya presentó denuncia ante las autoridades y que se guardara secrecía ‘para no entorpecer el procedimiento jurídico’.

Se dijo que a Pinot Juárez se le giraría un oficio para notificarle su proceso de investigación interna y su expulsión del Suicobach, lo que al parecer al odontólogo le hicieron lo que el viento a Juárez, presumiéndose que también le han iniciado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, por presunta malversación de fondos en el sindicato, sin embargo, el nuevo Comité no ha dicho esta boca es mía ni muestra pruebas de las supuestas denuncias al exdirigente sindical en el Suicobach. Hasta ahora, todo ha sido pura boca y parece ser que se colgarán del ‘borrón y cuenta nueva’.

Por cierto, Nancy Leticia Hernández Reyes, exdirectora del Colegio de Bachilleres en Chiapas, fue sacada por la ‘puerta de atrás’, luego de que presuntamente cometió ‘algunos errores graves’ en el manejo del Cobach; se ignora el por qué no se dieron a conocer las causas reales de su despido.

En otras cosas, en los informes de sus cien días de trabajo de algunos Alcaldes chiapanecos, la mayoría de estos hicieron las cuentas del gran capitán, de las pocas obras que hicieron en sus municipios fueron apuntaladas económicamente por el Gobierno Federal y estatal, ya que los munícipes siguen quejándose que los tienen a ‘pan y agua’ en esta oscura austeridad, que afortunadamente, a ellos, en lo personal, no les ha perjudicado.

Otros Ediles por vergüenza de no haber hecho trabajo alguno que valga la pena, siguen dándole largas al ‘informe’ o lo hicieron tras bambalinas, acompañados únicamente de sus corifeos y familiares que llevaron para hacer ‘bulto’ en la foto.

Los que estuvieron administrando los municipios en los tres primeros años de este sexenio de la cuarta transformación, ni por la silla volvieron, cargaron hasta con las macetas, puertas y lo que encontraron en los palacios municipales, empezando por los documentos oficiales que pudieran comprometerlos y como en tiempos de un Exalcalde panista en el Palacio de Cristal, cargaron hasta con las computadoras; la Auditoría Superior del Estado de Chiapas no ha demostrado actuar contra los Exalcaldes acusados de presunta corrupción, que siguen amparados bajo un manto de impunidad.