«Seis de Cada 10 Madres Profesionistas se Encuentran Desempleadas»

El 59% de las madres profesionistas no cuenta actualmente con un empleo, de las cuales cinco de cada diez lo perdieron durante los dos años de pandemia, otro 19% al iniciar la pandemia, un 19% lo perdió recientemente y el 15% antes de que iniciaría la contingencia sanitaria, de acuerdo con la encuesta realizada por OCCMundial, el Centro de Carrera Profesional en línea.

Tras quedarse sin empleo, la mayoría de las madres (56%) se mantuvo en búsqueda de una oportunidad laboral, 13% se dedicó a cuidar a sus hijos o padres, un 8% trabajó de manera informal, un 6% se dedicó al hogar, otro 6% decidió emprender un negocio y 6% aprovechó para estudiar o capacitarse.

De manera general, para el 54% el mayor reto como madre de familia durante los dos años de pandemia ha sido lograr una estabilidad económica, así como un equilibrio entre su bienestar físico y emocional (41%), combinar el trabajo con el cuidado de la casa (32%), el miedo constante a la enfermedad (30%), el miedo a quedarse sin empleo (29%), apoyar a los hijos en las labores escolares (24%), entre otros retos.

Cabe mencionar que seis de cada 10 dijeron que la empresa en la que laboran no ofrece servicios de cuidado infantil.

Hablando de las madres que sí tienen empleo actualmente (41%), seis de cada 10 dijo que trabaja en modalidad 100% presencial, un 23% hace home office y 19% en un esquema híbrido. De las que ya trabajan de manera presencial, el 55% asegura que les ha afectado, un 35% que no les ha afectado ni beneficiado y un 10% afirma que les ha beneficiado.

Las razones por las que las madres profesionistas dicen que le ha afectado el trabajo presencial son: pérdida de tiempo por las distancias (19%); efecto en salud física (19%); efecto en salud mental (14%); falta de tiempo para otras actividades, por ejemplo, ejercicio o capacitación (13%); mayores gastos por salir a la calle (11%); complicaciones por los estudios de los hijos, en línea o escalonados (9%); y menor productividad (8%).

En contraparte, las mamás que aseguran les ha beneficiado el regreso presencial, señalaron que es porque pueden organizar más su tiempo (35%), pueden cumplir mejor sus responsabilidades laborales (25%), tienen mayor bienestar emocional (20%), tienen mayor bienestar físico (10%), entre otras causas.

En cuanto a los obstáculos de trabajar desde casa mencionan que lo más difícil ha sido tener más trabajo al estar más tiempo conectada (35%), dividir su tiempo entre trabajo, casa y familia (34%), distracciones del hogar (11%), dificultad para tener espacios adecuados (10%), pérdida de independencia (3%), falta de concentración (3%) u otras causas (4%).

Al preguntarles sobre el distanciamiento social, destacan efectos negativos como la afectación en su salud mental (33%), la división del tiempo entre trabajo, casa e hijos (23%), menor productividad (22%), afectación en salud física (18%) y mayores gastos (17%)

En cuanto a la distribución de tareas en el hogar, el 63% de las madres asegura que colaboran en mayor medida, 16% dice que es totalmente inequitativa la distribución de tareas y un 21% dice ser equitativa. SUN