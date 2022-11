EL QUINTO PODER DE MEXICO

Migrantes ya no Confían en ACNUR y COMAR en la Frontera Sur de México

Ernesto L. Quinteros

Miles de migrantes en la frontera sur de México, principalmente en Tapachula se encuentran varados en espera de una oportunidad que les permita continuar su camino hacia la frontera norte de nuestro país y Estados Unidos.

Los extranjeros, en su mayoría cubanos y venezolanos, así como de otras nacionalidades, aseguran que las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que se supone es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, ya no es confiable en esta zona.

Así como se quejan de la falta de atención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación de México, para atender a los extranjeros que buscan refugio en nuestro país.

Por ley, según las normativas migratorias vigentes de nuestro país, todo migrante ilegal que llegue a territorio nacional y que quiera regularizar su situación migratoria, debe de acudir ante el Instituto Nacional de Migración para cumplir con toda una serie de requisitos, entre ellos contar con pasaporte y todos los documentos de identificación de donde es originario, etcétera.

Sin embargo, como la gran mayoría no cuenta con la documentación requerida, acudan a COMAR o ACNUR, a solicitar refugio en nuestro país. Y una vez que cualquiera de estas dos instancias les da el documento de solicitud de refugio, entonces si acuden al INM, para que les brinden “una tarjeta de residente temporal por razones humanitarias” que tiene vigencia de un año.

En ese tiempo se les permite arreglar su documentación a los extranjeros, ante el temor fundado de que su vida corre peligro en su país de origen.

Desafortunadamente, por la saturación de trabajo y la constante llegada de migrantes a esta zona, ACNUR y COMAR simplemente han sido rebasados en su capacidad de atención. Es por ello que el drama migrante continúa en esta zona fronteriza.

Y es que la gran mayoría de los extranjeros que ha hecho sus trámites respectivos en cualquiera de los dos organismos en mención, siempre buscan obtener una forma migratoria permanente, con la que viajan hasta la frontera norte con Estados Unidos, y se deshacen de este documento una vez que cruzan a la unión norteamericana.

Esta situación se ha convertido en “un círculo vicioso”, es por ello que los migrantes en la actualidad ya no quieren solicitar refugio, lo que antes era más fácil, debido a que les están dando citas para el mes de febrero o marzo del año próximo, y en algunos casos hasta más tiempo, y ya no quieren estar aquí.

Ante la saturación de miles de migrantes, que en su mayoría ya se encuentran en la ciudad de Tapachula desde hace varias semanas, el Instituto Nacional de Migración se vio obligado a agilizar la entrega de “formas migratorias múltiples”, que es similar a la que se le entrega a los turistas, con vigencia por 30 días.

A pesar de ello, los extranjeros ya no quieren realizar ningún trámite, solo quieren continuar su camino.

Nadie Atiende el Origen de la Migración.

Lamentablemente la crisis migratoria y humanitaria en esta zona fronteriza va a continuar, según información de organismos internacionales.

Y es que lamentablemente nadie está atendiendo las causas de la migración en los países expulsores de migrantes, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, solo por mencionar algunos.

El principal motivo que está obligando a miles de familias dejar sus lugares de origen, sigue siendo la violencia, la inseguridad, la pobreza, los conflictos políticos y sociales.

Por lo que México seguirá recibiendo a miles de migrantes que vienen en tránsito en las próximas semanas. Y no vienen aquí porque existan mejores condiciones de vida, sino porque simplemente es paso obligado para poder llegar a los Estados Unidos.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

