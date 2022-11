GN y Agentes Federales Detienen a Organizador de Caravanas en el Centro de Tapachula

* INM Realiza Redada Para Detener Indocumentados.

Tapachula, Chiapas; 29 de noviembre del 2022.- Elementos de la Guardia Nacional y agentes federales realizaron un operativo al comenzar la mañana de este martes en el primer cuadro de la ciudad, en la que cumplieron una orden de localización y aseguramiento de un adulto, quien se supone es uno de los principales organizadores de caravanas desde Tapachula hacia el centro del país.

Los uniformados ubicaron a esa persona en los portales del parque central «Miguel Hidalgo» y, de acuerdo a algunas versiones, en una rápida acción lo sacaron de ese lugar y, por lo pronto, se desconoce a dónde lo llevaron

Se cree que se trata de una persona de origen extranjero que pudiera tener alguna relación con redes de traficantes de seres humanos, y que ya estaba siendo investigado en torno a sus actividades, pero que estaban recabando las pruebas para presentarlas ante las autoridades.

También fue asegurado en ese mismo lugar un grupo de cubanos que se supone recibían instrucciones del primero para llevar a cabo acciones similares, además de cientos de extranjeros que no pudieron acreditar su legal estancia en el país.

Horas antes del operativo, esas personas habían sido identificadas organizando una caravana que saldría precisamente en la mañana de este martes. Pare ello habían sido vistos en el Parque Ecológico y en la colonia Las Vegas, ambos untos al sur de la ciudad.

Ante lo realizado, la movilización se pospuso y ahora están tratando de organizarse para salir en las primeras horas de éste miércoles, pero de los dos mil participantes que pretendían reunir, solo habían confirmados unos 300 en el centro de la ciudad.

Se cree que otros 200 se pudieran haber sumado entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, unos luego de recibir un documento en la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en la ciudad, en la que el gobierno federal de México les instruye que tienen diez días para abandonar el país por la frontera sur; además de otros que ya fueron deportados pero que estaban regresando a Tapachula por la vía de Frontera Talismán.

Mientras eso ocurría, este mismo martes el gobierno de Guatemala informó que, en cumplimiento a las instrucciones del presidente, Alejandro Giammattei, en el sentido de fortalecer los controles fronterizos, el Ejército de esa nación reforzó las operaciones interinstitucionales coordinadas con el Ministerio de Gobernación y el Instituto Guatemalteco de Migración.

Esto para prevenir el ingreso irregular de migrantes al territorio nacional; en especial a personas que podrían pertenecer a pandillas procedentes de Honduras y El Salvador, países en los que recientemente se han establecido operaciones contra los integrantes esos grupos delictivos.

En el balance de la conclusión del día, se indicó que se han establecido operaciones en 30 puntos que cubren la zona fronteriza entre Guatemala, Honduras y El Salvador, divididos en ocho puestos de control instalados en poblados cercanos a las fronteras; cinco ubicados sobre cruces de carreteras que son puntos estratégicos de paso para migrantes, siete en pasos fronterizos y 10 zonas no habilitados.

Además, que se ordenó realizar patrullajes a pie y en unidades motrices, así como reconocimientos aéreos a lo largo del límite político internacional, para identificar puntos vulnerables o el ingreso irregular de grupos de personas que vulneren la seguridad de la población y aspectos sanitarios vigentes.

Las operaciones interinstitucionales son supervisadas por el General de Brigada, Ardany Bautista Fuentes, Subjefe del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa Nacional.

Se estima que en Honduras siguen varadas unas 25 mil personas que no han podido cruzar a territorio de Guatemala por esos operativos en territorio chapín, en sus intenciones de llegar a Tapachula. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello