Rebote Turístico y Nuevos Retos

En Clave Turística

Francisco Madrid

Director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac

Tengo la oportunidad de hacer un nuevo viaje por la Península Ibérica y en las dos últimas semanas he podido intercambiar opiniones sobre la recuperación turística con líderes empresariales y académicos del turismo español.

En estos días, también se actualizó el Barómetro que publica la Organización Mundial del Turismo, que da testimonio de la fuerza de la reactivación turística mundial.

Ciertamente, ya nadie habla de una crisis del sector, o al menos de una crisis de falta de turistas derivada de la pandemia. ¿Quiere decir que estamos en una nueva época de bonanza (la tercera de la época contemporánea) para el turismo mundial? No lo creo, aunque no necesariamente pudiera ser malo. En todo caso, pienso que, más bien, seguimos experimentando un fuerte rebote que, por cierto, habría empezado primero en nuestra región, se vive y vivirá con intensidad en Europa, particularmente de cara al verano y más adelante en Asia.

Algunos rasgos destacados de ese rebote tienen que ver, y mucho, con el deseo contenido de viajar tras el confinamiento y los largos lapsos de restricciones.

Además, por supuesto, los nuevos tiempos se parecerán mucho a los viejos, en cuanto a la rivalidad de la competencia empresarial y de los destinos por atraer turistas; estamos viviendo momentos en los que algunas tendencias previas a la pandemia se han acelerado, destacadamente la digitalización.

De igual forma, y como parte de los comportamientos coyunturales, se experimentó una creciente demanda por alternativas no convencionales de hospedaje, dentro de las que sobresalen la renta de viviendas particulares con fines vacacionales, con independencia de que, una vez más, se vivió en condiciones de descarada violación del marco normativo y legal, pues, por ejemplo, se saltaron los niveles máximos de ocupación permitidos por las autoridades durante el confinamiento.

En el caso europeo, por más esfuerzos para controlar a estos prestadores de servicios, se observan nuevos rostros perniciosos del problema, al amparo de la vieja narrativa romántica de que se trata de un intercambio entre particulares. La creciente demanda por esta modalidad está impulsando fenómenos que presionan la vida cotidiana en las personas que reciben en estos espacios y que se ven obligadas a abandonarlos por fenómenos como el aumento de precios, la pérdida de calidad de vida, la incomodidad de cofraternizar con visitantes ruidosos que desconocen las reglas de convivencia y la reconfiguración de los barrios.

Además de ello, y como un aspecto novedoso y preocupante, se identifica que estos vecinos afectados por las presiones comentadas empiezan a tener una actitud de rechazo al turismo que perjudica a los prestadores de servicios formalmente establecidos.

Como aprendizaje que me parece reconocer para nuestro país, el otro tema que aflora y que pude constatar de primera mano en Oporto, Portugal, tan solo por citar un ejemplo que no es el más grave, ni del que más se hable, es el de la renovación de la saturación de destinos, que, ciertamente, puede ser considerado un problema de primer mundo, pero que requiere de un cambio de visión en el que deje de privilegiarse el volumen de los visitantes -tan del gusto de los políticos- por la maximización de los beneficios para comunidades receptoras.

El antídoto para dicha saturación tiene que ver con la mejora de las capacidades de gestión de los destinos que, en los próximos años, debería convertirse en uno de los ejes fundamentales de la política turística de nuestro país. Sun