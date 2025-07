EL QUINTO PODER DE MEXICO

El Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar Exhortó a la Población a Denunciar la Corrupción en Obra Pública

Ernesto L. Quinteros

El llamado del mandatario chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, para denunciar la corrupción en la obra pública,es, sin duda, un poderoso mensaje que deben de analizar “de fondo” los funcionarios de todos los niveles de Gobierno.

Porque esa problemática es añeja, y ha minado el desarrollo de los municipios de la entidad.

Para nadie es un secreto que en este rubro es donde hay más vicios y malversación de fondos debido a la triangulación de empresas que son creadas por funcionarios, quienes se vuelven proveedores de obra pública, dejando a un lado a los verdaderos constructores y empresarios locales.

En el marco de la firma de convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos de Chiapas en Tapachula, Eduardo Ramírez fue enfático al señalar que es necesario trabajar de manera transparente y honesta.

“Chiapas no está en venta; nuestro Estado merece desarrollo económico y obras de calidad. Por ello, hice un llamado a denunciar la corrupción. No habrá complicidades; vamos a servir a Chiapas con honestidad para impulsar bienestar de todas y todos”, sentenció.

Hay que decirlo, hay localidades en donde las pocas obras que realizan algunos ayuntamientos son de pésima calidad. Al grado de que cuando se presentan fuertes lluvias salen a flote los vicios ocultos,o simplemente, al poco tiempo de haber sido inauguradas empiezan a deteriorarse, y lejos de ser una solución para la población se convierten en una problemática más grande.

Ejemplos podemos poner muchos, pero seguramente con este llamado que está haciendo el mandatario chiapaneco de denunciar la corrupción, en breve veremos la denuncia de quienes resultan afectados por esta situación.

Y es que también hay casos en donde hay funcionarios que piden el famoso diezmo, que ahora ya se convirtió en “30%”. Es el famoso “moche” que piden a las empresas constructoras para asignar obra pública de manera directa o mediante trámites legaloides.

Lo malo es que quien resulta severamente afectado por esta corrupción es la población. Por eso es más que atinado el mensaje del jaguar negro. ¿Alguien dijo miedo?

Cambiando de tema, en el marco de la gira de trabajo del mandatario chiapaneco por La Perla del Soconusco, fue inaugurado el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, en Tapachula, y posteriormente otro en Mapastepec.

Asegurando que estos espacios fortalecen las acciones orientadas a prevenir y erradicar la violencia de género,subrayó que la atención a las mujeres es un tema prioritario, por lo que reiteró su compromiso de seguir defendiendo los derechos humanos de las chiapanecas y aplicar la ley con todo el rigor.

Sin duda, una gira de trabajo muy fructífera por parte el Ejecutivo Estatal por esta zona, quien hasta se dio el tiempo para instruir que se quitaran las boyas que obstaculizaban la agilidad vehicular debajo del puente y distribuidor vial de viva México en la Carretera Costera.

Demostrando que siempre está al pendiente hasta de los más mínimos detalles. Y por lo que los funcionarios locales y estatales deben de estar más abusados y seguir su ejemplo.

Por cierto, el pasado fin de semana, Ramírez Aguilar anunció desde la capital del Estado el próximo lanzamiento de una convocatoria estatal para premiar al municipio más limpio, con una bolsa de 5 millones de Pesos al primer lugar. Detalló que los tres primeros lugares podrán destinar estos recursos a obras y acciones que beneficien de manera directa a sus comunidades. “Veremos quién gana y quién queda en el último lugar”.

Cambios en el Gobierno Municipal de Tapachula.

Desde el pasado sábado trascendió la información de algunos cambios que se darán en algunas Secretarías del Ayuntamiento de Tapachula. En donde los titulares no han dado el ancho.

Lejos de dar resultados, han generado problemas a la población de diferentes colonias y comunidades de la geografía local.

Este 1 de julio el Gobierno Municipal de Tapachula cumple 9 meses de gestión. Y es importante hacer un corte de caja, y analizar lo que se ha logrado y lo que está pendiente. Porque la calificación la dará el pueblo. No hay más.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

