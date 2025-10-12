Qué Documentos no se Deben Escanear en WhatsApp y por qué

Recientemente, se ha dado a conocer que WhatsApp cuenta con una nueva herramienta que facilita la digitalización de documentos. Ahora ya no es necesario descargar apps con escáneres adicionales que sólo consumen el espacio de almacenamiento.

No obstante, es importante que tengas mucho cuidado con los papeles que escaneas en esta y en otras aplicaciones, pues podrían ser utilizados para otros fines. En Techbit te decimos cuáles son esos documentos y cómo evitar caigan en las manos equivocadas.

¿Qué documentos evitar escanear en WhatsApp?

Aunque el escáner de WhatsApp no tiene ninguna restricción respecto a los documentos que pueden digitalizar, ya que su objetivo es convertirlos en archivos para su envío a través de los canales de la app de mensajería virtual, los usuarios deben de tener precauciones al usarlo.

Los documentos que contengan información personal, bancaria y hasta legal pueden ser escaneados, pero con ciertas medidas de privacidad y no de manera constante:

*Personales: Todos los que contengan datos básicos como INE, acta de nacimiento, CURP, RFC, constancias médicas, cartilla militar, pasaporte, etcétera.

*Bancarios: Tickets de compra, estados de cuenta, tarjetas de crédito o débito, comprobantes de pago, constancias financieras, actas de préstamos y abonos, entre otros.

*Legales: Acusaciones, promociones, demandas, actualizaciones sobre un trámite, etcétera.

*Académicos y laborales: Boletas, credenciales, historiales de colegiaturas, cédulas, constancias de pagos o becas y demás.

*No es malo escanear y enviar estos documentos a los contactos que necesites, pero cada vez que lo hagas debes tomar ciertas medidas de protección.

¿Por qué cuidar estos documentos de WhatsApp?

La principal razón por la que se debe tener precaución con el envío de documentos escaneados en WhatsApp es la ciberseguridad. De acuerdo con la aplicación de Meta, algunas de las estafas más comunes y que pueden poner en riesgo la integridad de los archivos y su información son:

*Suplantación de identidad para realizar trámites con la información contenida en el documento.

*Solicitudes de trámites falsos que dañan a otras personas por medio del uso indebido de los datos.

*Amenazas por mensaje o llamadas

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia (CCPSJ), en 2024 se registró un aumento del 672% en estafas y hackeos en las cuentas de WhatsApp, donde se usurpó la información personal de los usuarios.

Por lo anterior, te aconsejamos estas medidas para proteger tus documentos escaneados en WhatsApp:

*Envíalos a los contactos que sabes que son de confianza y que consideras que son seguros.

*Activa la duración de los mensajes, para que tus archivos se eliminen automáticamente después de cada cierto tiempo o borrarlos cuando lo creas conveniente.

*Guarda una copia de tus documentos en otros canales (como tu correo o un lector de documentos en tu celular) para que puedas borrarlos de manera inmediata en WhatsApp.

*Una vez que ya no ocupes más el archivo, elimínalo definitivamente de WhatsApp y de tu celular.

Con estas recomendaciones podrás escanear tus documentos de manera responsable.