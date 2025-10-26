Escándalo de Apuestas Ilegales en la NBA y qué Papel Tienen las Familias de la Mafia de Nueva York

Las autoridades estadounidenses anunciaron el jueves varios arrestos de alto perfil, incluyendo el de un jugador estrella y un entrenador de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), por presuntas apuestas deportivas ilegales.

Entre los detenidos se encuentran el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, quienes, según se informa, fueron arrestados tras los partidos de sus equipos el miércoles.

Los arrestos forman parte de una investigación exhaustiva sobre apuestas ilegales que, según el FBI, dio lugar a dos acusaciones formales: una contra jugadores que supuestamente fingen lesiones para influir en las probabilidades de las apuestas, y otra que involucra a una red ilegal de póker vinculada al crimen organizado.

Esto es lo que sabemos sobre los casos.

¿Cuáles son las acusaciones?

El director del FBI, Kash Patel, describió a la prensa las acusaciones como «impactantes».

Se incluyeron acusaciones formales en dos casos importantes relacionados con fraude, según informaron las autoridades.

El primer caso se denomina «Operación Nada Más que Apuestas», en el que jugadores y asociados presuntamente utilizaron información privilegiada para manipular las apuestas en las principales plataformas de apuestas deportivas.

En algunos casos, los jugadores alteraron su rendimiento o se retiraron de los juegos para asegurarse de que esas apuestas se pagaran, según la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch. Esas apuestas ascendieron a decenas de miles de Dólares en ganancias.

El segundo caso es más complejo, según las autoridades, e involucra a cuatro de las cinco principales familias criminales de Nueva York, así como a atletas profesionales.

Los acusados ??en ese caso presuntamente participaron en un plan para manipular partidas ilegales de póker y robar millones de Dólares.

Para ello, utilizaron tecnología «muy sofisticada», que incluía máquinas barajadoras comerciales, lentes de contacto especiales y gafas para leer las cartas premarcadas, según las autoridades. También utilizaban una mesa de rayos X que podía leer las cartas boca abajo.

Supuestamente, las víctimas fueron engañadas para jugar en estos juegos con exatletas profesionales, quienes actuaban en la estafa como «cartas visibles» [una especie de señuelo que le daba credibilidad a la operación]. Las víctimas desconocían que todos, incluyendo al crupier y a los demás jugadores, participaban en la estafa.

Las autoridades afirmaron que comenzaron a investigar estas partidas de póker en 2019, abarcando varios lugares, como los Hamptons, Las Vegas, Miami y Manhattan.

Los acusados ??presuntamente blanquearon ganancias mediante transferencias bancarias y criptomonedas.

También se les acusa de haber cometido actos de violencia, incluyendo un robo a punta de pistola y extorsión contra las víctimas.

Ambas estafas ascendieron a decenas de millones de Dólares en robos y hurtos a lo largo de varios años y en 11 Estados, según las autoridades.

¿Qué jugadores han sido arrestados?

En total, las autoridades afirman que 34 acusados ??fueron imputados por cargos relacionados con los dos casos de fraude.

Seis fueron acusados ??en el primer caso, en el que jugadores supuestamente fingieron lesiones para influir en las probabilidades de las apuestas, incluyendo a Rozier, jugador del Miami Heat.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que en marzo de 2023, Rozier, quien entonces jugaba para los Charlotte Hornets, supuestamente informó a personas cercanas a él que planeaba abandonar un partido antes de tiempo debido a una supuesta lesión.

Los miembros del grupo utilizaron esa información para realizar apuestas fraudulentas y obtener grandes ganancias, afirmó.

La comisionada Tisch dijo tras el arresto de Rozier el jueves que su «carrera ya está en la banca, no por lesión, sino por integridad».

El exjugador de la NBA Damon Jones también fue arrestado. Se dice que estuvo involucrado en dos partidos que presuntamente formaban parte del plan: el enfrentamiento entre Los Angeles Lakers y los Milwaukee Bucks en febrero de 2023 y el de enero de 2024 entre los Lakers y los Oklahoma City Thunder.

Las autoridades identificaron un total de siete partidos de la NBA entre febrero de 2023 y marzo de 2024 que formaron parte del caso.

El segundo caso, relacionado con partidas ilegales de póker, involucró a un total de 31 acusados, incluyendo al entrenador de los Portland Trail Blazers, Billups, quien ingresó al Salón de la Fama del baloncesto el año pasado.

Los cargos incluyen robo, extorsión, fraude electrónico, fraude bancario y apuestas ilegales.

Los acusados ??fueron arrestados y comparecerán ante el tribunal próximamente. Agencias