Gran angular

Trump, el Garrote y lo que se Viene Para México

Raúl Rodríguez Cortés

No habían pasado ni 48 horas tras el encuentro personal en Washington entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump que se vio y relató como cordial y satisfactorio, cuando el estadounidense volvió a amenazar a México con una intervención militar contra los cárteles de la droga y con un nuevo arancel de cinco por ciento si no se cubre, «inmediatamente», la cuota de agua que se le debe a EU conforme al Tratado de Aguas, que regula su uso y distribución en los ríos transfronterizos Bravo y Colorado.

Ya sabemos que así negocia Trump: primero apapacha y luego golpea, pero también sabemos que la estrategia dialogante de Sheinbaum -firme en lo que a la defensa de la soberanía se refiere- le ha permitido al país salir más o menos bien librado de un buen número de amagos del inquilino de la Casa Blanca.

Pero las recientes y anteriores amenazas palidecen frente a las que planteaTrump, no sólo para México sino para el mundo entero, en su Estrategia Nacional de Seguridad (NSS por sus siglas en inglés) dada a conocer el pasado viernes 5 de diciembre.

El documento de 33 páginas define la visión del mundo del gobierno estadounidense que lo presenta, y puntualiza lo que a su juicio son las prioridades y amenazas a su seguridad nacional, con el objetivo de guiar las acciones de sus agencias, sus fuerzas armadas y su diplomacia.

La estrategia marca, sin duda, una ruptura histórica al adoptar una posición disruptiva hacia aliados como Europa y, por supuesto, México.

Esa interrupción brusca de las relaciones de cooperación para sustituirlas por la amenaza y el garrote respalda el concepto central de la NSS: el interés nacional estadounidense está por encima de cualquier otra consideración.

De ahí que busque asidero en la siempre amenazante Doctrina Monroe y su famoso apotegma de «América para los americanos». La postuló el quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe, en 1832 sin explicitar que americanos sólo se consideraban ellos.

El mundo era otro en el siglo antepasado y, en aquel momento, Washington ponía coto a las pretensiones colonialistas europeas sobre los países latinoamericanos que recién habían ganado su independencia.

Sólo Estados Unidos -en consecuencia- tenía la prerrogativa de imponer su hegemonía en el continente y desde entonces nos ven y tratan como su patio trasero. Y así, para darle continuidad a la Doctrina Monroe recurren al petulante concepto de El corolario Trump.

Que nos dice el NSS:

1. Que Washington no tolerará la presencia en este hemisferio de potencias rivales, especialmente China, lo que se ha traducido en presiones directas para expulsar la influencia aquí del gigante asiático.

2. Que el comercio y el T-MEC se reconfigurarán y dejarán de ser un asunto puramente económico para convertirse en un instrumento de seguridad nacional.

3. Que, en ese sentido, la próxima revisión del T-MEC se realizará bajo una óptica mayormente geopolítica para garantizar que Norteamérica funcione como un bastión frente a China, mediante una especie de examen de lealtad.

4. Que la amenaza de la migración y el narcotráfico se confrontará mediante despliegues militares dirigidos, incluso con el uso de fuerza letal, como ya lo estamos viendo en el caso de Venezuela.

5. Que es notoria la indiferencia y el desprecio que muestra hacia Europa (tanto a sus aliados tradicionales como a sus adversarios), para la que vaticinan una «anulación civilizacional» en los próximos veinte años por la caída de la natalidad, la incontenible migración y la pérdida de identidad.

Todo apunta hacia una desestabilización global muy peligrosa. El reto estratégico es enorme para el mundo y para México. Sun