EL QUINTO PODER DE MEXICO

El Acarreo de Material en la Costa de Chiapas: Cuando lo Irregular Desplaza al Trabajo Local

Ernesto L. Quinteros

El reciente incidente protagonizado por un camión de volteo que operaba de manera irregular sobre la Carretera Costera de Chiapas, no debe interpretarse únicamente como un accidente vial.

Más allá de los daños materiales ocasionados a varios automovilistas, el hecho revela una problemática de fondo que desde hace años golpea al sector del transporte de carga y al acarreo de material en la región costera de la entidad: la normalización de la irregularidad y el desplazamiento sistemático del trabajo local.

En municipios de la Costa de Chiapas como Mapastepec, Acapetahua, Villa Comaltitlán y Tonalá, existen sindicatos y organizaciones de transportistas legalmente constituidos, integrados por hombres y mujeres que han invertido durante décadas en unidades, permisos, seguros, mantenimiento y cumplimiento fiscal. Estos grupos no solo generan empleos directos, sino que sostienen la economía de comunidades enteras. Sin embargo, en la práctica, su participación en obras públicas y privadas ha sido cada vez más reducida.

El problema no es la competencia, sino la desigualdad de condiciones. Mientras los transportistas locales cumplen con la normatividad, otros actores ingresan a la región con unidades sin placas, sin seguros vigentes, con permisos vencidos o emitidos en otros estados, y sin garantizar las mínimas condiciones de seguridad. Esta situación no solo representa un riesgo para la población, sino una clara competencia desleal que impacta directamente en los ingresos de las familias chiapanecas.

El caso del camión señalado -que circulaba sin placas, sin tarjeta de circulación y con permisos vencidos- es ilustrativo. Una unidad que no debería estar operando terminó provocando daños a varios vehículos y puso en evidencia una cadena de omisiones que va desde la falta de supervisión hasta la posible tolerancia institucional.

Cada viaje que realiza una unidad irregular es un viaje menos para los sindicatos locales; cada obra asignada sin transparencia es un golpe directo a la economía regional.

Aún más preocupante resulta el uso de rotulaciones o referencias que sugieren vínculos con instituciones federales, como la Marina, generando una percepción de protección o impunidad. Aunque posteriormente se aclaró que la unidad pertenece a una empresa privada, el daño ya estaba hecho: la duda, la desconfianza y la sospecha de tráfico de influencias se instalaron entre los afectados y entre los propios transportistas.

Ante este panorama, resulta indispensable que instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) intervengan para revisar contratos, convenios, permisos y la asignación de servicios de transporte, especialmente cuando se trata de obras financiadas con recursos públicos.

La fiscalización no debe entenderse como persecución, sino como una herramienta para garantizar legalidad, transparencia y equidad.

También es urgente que las autoridades estatales y federales refuercen los operativos de verificación en carreteras y zonas de obra, no solo para sancionar, sino para prevenir riesgos mayores. La seguridad vial y el respeto al trabajo local deben ser prioridades, no daños colaterales del desorden administrativo.

Regular el sector del acarreo de material no es un acto de confrontación, sino de justicia social. Significa proteger a quienes cumplen la ley, garantizar condiciones equitativas de competencia y devolverle dignidad a sindicatos que, durante décadas, han contribuido al desarrollo de la Costa de Chiapas. La región no necesita más simulaciones ni permisos irregulares; necesita orden, transparencia y un verdadero compromiso con el trabajo local.

De nada sirve que el transporte de material pétreo este concesionado, si se siguen violentando los derechos de los trabajadores de este sector.

Las obras federales en la región de la costa de Chiapas, como la construcción de la línea K del Tren Interoceánico, deberían de servir para que la derrama económica de dichas obras quede en esta zona y se beneficia a miles de familias chiapanecas. No para que unos cuantos estén haciendo su agosto. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

