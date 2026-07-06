Rincón Nostálgico Huacalero

La Leona Huacalera

Leopoldo Constantino García*

Hace ya algunas décadas el tío Héctor viajaba hacia Tapachula desde CDMX acompañado de su pequeño hijo, en un momento del vuelo, Adrián pidió ir al sanitario y al levantarse ambos de sus asientos, en el pasillo del avión el tío se saluda con una señora -Amparito que gusto saludarte- le dijo el tío a la dama, y ella al ver al niño le dice: -tú pudiste ser mi hijo, tú papá y yo éramos novios de “manita sudada” en la escuela-, entre risas y un abrazos ambos se despiden. La dama en cuestión era Amparo Montes, la popular cantante tapachulteca de boleros famosa a nivel nacional.

La escuela donde ambos personajes estudiaron, la primaria todavía existe y se localiza en Tapachula, dicho plantel se llama “Leona Vicario”, en memoria de nuestra prócer de la independencia nacional, ella fue hija de comerciantes españoles y casada con Andrés Quintana Roo, “Cuando la Guerra de Independencia estalló, Leona Vicario se unió al movimiento. Desde la Ciudad de México, Leona Vicario les daba información de lo que ocurría en la capital mexicana, además de ayudarles con algunos bienes para apoyar la causa libertaria.”(https://fomentocivico.segob.gob.mx/es/FomentoCivico/090120).



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Conocida dicha escuela por todos los tapachultecos como “La Leona”, a mediados del siglo pasado se construye en la esquina de la Cuarta Avenida Norte y Novena Calle Poniente un moderno edificio que albergó al plantel durante varias décadas, los tremendos sismos que ocurren con frecuencia en nuestra zona fueron resintiendo la integridad estructural del edificio, y ya en este siglo se decide construir un nuevo plantel más resistente a los sismos.Pero el mote que los tapachultecos con mucho cariño le asignaron a la escuela nunca cambió, y continúa dicho plantel siendo un punto de referencia importante para cualquier persona que se dirige al centro de la Ciudad, ya que cuando se le indica que su destino está “a X metros de “La Leona” ya sabe la ubicación.*Cronista de la Ciudad de Tapachula, es Contador Público y Maestro en Administración, imparte cátedra en Universidades de dicha ciudad y escribe artículos relacionados con Administración y temas afines para plataformas digitales.