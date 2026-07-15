INDICADOR POLITICO

7.- T-MEX: Péndulo 1837-2030

Entre Populismo-Neoliberalismo

Carlos Ramírez

La historia del modelo de desarrollo mexicano ha sido oscilación pendular entre el neoliberalismo de mercado y el populismo de Estado, incluyendo las rupturas de la Reforma y de la Revolución. El ciclo actual neoliberal llegará a su fin en 2030 y de modo natural reabrirá el espacio un nuevo periodo de dominio del sector público.

No hay fatalismo histórico, sino simplemente el agotamiento de la dinámica que impulsa a cada una de las dos propuestas polares. Tampoco ha habido con estricto rigor ninguna disputa por la nación, sino que más bien la gestión pública y de mercado del desarrollo generan contradicciones que requieren el bamboleo pendular para evitar que las contradicciones sociales provoquen graves rupturas revolucionarias.

El péndulo político fue detectado en 1837 por José María Luis Mora al señalar en su Revista Política que la dinámica nacional se movía en un choque dialéctico entre las “fuerzas del progreso” y las “fuerzas del retroceso”. Juárez, en su posición de prócer, planteó la solución política de los dos liberalismos (Jesús Reyes Heroles): el económico del mercado y el político de la democracia. Y en 1977 el historiador Edmundo O´Gorman encontró una explicación a lo que llamó “el trauma de la historia”: los conservadores novohispanos terminaron por aceptar la modernización de los liberales pronorteamericanos y los liberales, a su vez, entendieron la necesidad novohispana.

En el siglo XX, el péndulo político y de gobierno fue muy claro: la dictadura modernizadora de Díaz prohijó la revolución de Madero-Carranza y derivó en la Constitución estatista del artículo 25; Carranza no pudo administrar las contradicciones y de su seno nació el conservadurismo sonorense Obregón-Elías Calles; y el sistema presidente-partido condujo a la estructura corporativa de Cárdenas con las clases trabajadores en el partido del Estado; el radicalismo de Cárdenas derivó de modo natural en la fórmula conservadora de Miguel Alemán: la prioridad no era la democracia sino el bienestar gestionado por el Estado; pero la desigualdad social le abrió camino al populismo de Echeverría; y finalmente el desorden presupuestal justificó el movimiento pendular neoliberal de De la Madrid-Salinas de Gortari.

En este espacio apastillado de la trayectoria política del modelos de desarrollo mexicanos, las contradicciones neoliberales-pobristas de Salinas crearon las condiciones para la última versión del neoliberalismo de mercado con López Obrador: no el populismo de masas –que no de clases, sino del lumpen de los marginados del crecimiento–, una versión más aguada en forma de asistencialismo basado nada más en la transferencia directa de dinero regalado a los pobres –el lumpen no productivo– como ejército electoral de reserva.

La negociación del Tratado con López Obrador-Sheinbaum Pardo en las gestiones de Marcelo Ebrard Casaubón careció de una explicación histórica de la crisis del desarrollo, no le interesó la dialéctica neoliberalismo-populismo y fue demasiado exigirle la definición de un nuevo modelo de desarrollo industrial, agropecuario y de servicios y entonces sólo pudo conseguir diez años de extensión pero no como oportunidad para México ni para Estados Unidos, sino más bien como el EUEXIT-USAEXIT o camino de salida de Estados Unidos de lo que significaría un verdadero mercado norteamericano, sobre todo porque Trump está reconcentrando plantas industriales en territorio americano.

En la lógica del péndulo en la acumulación de contradicciones sociales, políticas y productivas y la reorganización social para moverse hacia el otro extremo, Salinas de Gortari prometió que el Tratado convertiría milagrosamente a México en un país del primer mundo y modificaría la polarización de 80% de mexicanos con restricciones y 20% de clases satisfechas, pero la apertura comercial, las exportaciones, el asistencialismo de primer piso con dinero regalado lopezobradorista no han modificado la estructura de la desigualdad-marginación.

El desempleo-subempleo, la incapacidad del sector productivo para rescatar al 55% de obreros informales, la inflación provocada por un sector empresarial que no produce bienes ni servicios y sólo se apropia de la utilidad por el camino de los precios y la existencia de casi 50 millones de mexicanos que dependen cómodamente del dinero regalado a cambio de su voto forman parte de las condiciones que comenzaran a reventar en las elecciones de 2027 y las presidenciales del 2030.

Y de modo natural, esta crisis del asistencialismo neoliberal perfila que la próxima elección presidencial será una nueva estación del péndulo político del neoliberalismo hacia alguna forma abierta de populismo, pero ajena al asistencialismo neoliberal de la 4T que es más neoliberal que asistencialista o populista.

Política Para Dummies: La política, quiérase que no, responde a las leyes de la historia.

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