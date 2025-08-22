viernes, agosto 22, 2025
spot_img
InicioOrbita de estrellasÉrika Buenfil Denuncia Robo de Computadoras en Mitikah
Orbita de estrellas

Érika Buenfil Denuncia Robo de Computadoras en Mitikah

0
3

Érika Buenfil denunció, a través de redes sociales, el robo que sufrió en el centro comercial Mitikah, ubicado en la zona sur de la Ciudad de México; la actriz se dijo decepcionada de que su hijo Nicolás y su sobrino no recibieron ayuda por parte del personal de la plaza.
Buenfil detalló que acudió a un restaurante japonés ubicado en dicho centro comercial; fue a cenar con su hijo Nicolás y con su sobrino, reconoce que no deben dejarse equipos de cómputo en el estacionamiento de un centro comercial, sin embargo, lo hicieron y cuando llegaron a su casa se percataron que los equipos ya no estaban.
Buenfil dijo que las puertas de la camioneta no estaba forzadas, por lo que piensa que quien les robó fue alguien experto. El hijo de la actriz regresó a Mitikah para pedir ayuda ante el robo, sin embargo, Buenfil confiesa que no recibió la ayuda esperada por el equipo de seguridad de dicho centro comercial, tampoco quisieron enseñarle las cámaras.
“No los ayudaron en nada, mi hijo tenía enlazada la computadora con el teléfono, la computadora seguía en Mitikah, pero lamentablemente les empiezan a hacer un montón de preguntas, cosa que les da tiempo a la persona de no estar”, lamentó.
“Nunca los ayudaron en nada, al contrario, se pasaban la pelota de un lado a otro”, condenó la actriz. “Hay una parte que entendemos que no deben de llevar computadoras, pero estas plazas tan modernas y tan llenas de cosas; de pronto uno deja cosas en el carro y ya no se siente seguro en ninguna parte”, reflexionó.
Érika Buenfil condenó la falta de ayuda del personal de este centro comercial que en días recientes sufrió la falla de un elevador que dejó lesionadas a dos personas. “Creo que lo saben hacer muy bien, ¡Mitikah, qué decepción!” SUN

Érika Buenfil Denuncia Robo de Computadoras en Mitikah
Artículo anterior
Humberto Zurita Casi se Reencuentra con Christian Bach
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Disfrutaron de las Vacaciones

Al Instante staff - 0
Con mucha energía y emoción, estos pequeñines disfrutaron de las grandiosas vacaciones que el Colegio Miguel Hidalgo organizó y que estuvieron llenas de creatividad,...
Leer más

Motociclista sufre fuerte accidente en colonia Xochimilco.

Al Instante staff - 0
*presentaba fractura y lesión en el cráneo Tapachula, Chiapas. Jueves 21 de agosto de 2025. A las 6:40 de la tarde, un joven motociclista identificado como...
Leer más

Apoyo clave para caficultores de Tapachula Fertilizantes para el Bienestar» impulsa producción en la región del Soconusco.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, 21 de agosto de 2025.- Productores de café en la zona Soconusco han recibido un respaldo fundamental con la entrega de insumos...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV