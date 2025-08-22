Humberto Zurita Casi se Reencuentra con Christian Bach

Aunque Humberto Zurita mantiene un romance viento en popa con la actriz Stephanie Salas, reveló que cuando tuvo problemas de salud volvió a «ver» a Christian Bach.

La vida del histrión estuvo en peligro luego de caer de un caballo en una de sus prácticas de equitación, actividad que había realizado por dos décadas. Luego de un primer ejercicio de salto, al actor de 70 años, se le olvidó bajarse del equino para volver asegurar su silla, por lo que al hacer una nueva práctica se cayó de cabeza.

“Me intervinieron de la columna. Me pusieron titanio. Cuando me iba a despertar, sentí que venía ella y me levantaba. Es la única vez (que la ha percibido)”, narró el actor de cine, teatro y televisión a la revista TV Notas.

Contó que la caída tuvo secuelas y sigue en proceso de recuperación: "Como es neurológico el asunto, tu cerebro tiene que ir acostumbrándose. De terapia hago tai chi, que es como hacer un arte marcial".