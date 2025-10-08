miércoles, octubre 8, 2025
spot_img
InicioOrbita de estrellasHija de Mónica Garza Sorprende al Tener Boda Gótica
Orbita de estrellas

Hija de Mónica Garza Sorprende al Tener Boda Gótica

0
3

Matilda Garza, hija de la reconocida periodista Mónica Garza, contrajo matrimonio con Ricci Macciavelo en una ceremonia que destacó por su estética gótica y un enfoque profundamente personal.
La celebración, lejos de las convenciones tradicionales, se convirtió en una muestra de autenticidad y arte, reflejando los gustos y pasiones de la pareja.
¿Cómo fue la boda gótica de la hija de Mónica Garza?
La boda de Matilda Garza y Ricci Macciavelo se distinguió por su atmósfera oscura y elegante, inspirada en el arte gótico. La novia eligió un vestido blanco acompañado de accesorios poco convencionales, como cráneos decorativos y cuervos, que aportaron un toque simbólico a la ceremonia.
Los invitados fueron testigos de una unión donde cada detalle, desde la iluminación tenue hasta los arreglos florales en tonos profundos, representó la personalidad artística de los novios.
Lejos de buscar la atención mediática, Matilda decidió vivir este momento de forma íntima y significativa. De hecho, en su pódcast personal, mencionó con naturalidad: «por cierto, me casé con el amor de mi vida y nunca subí nada al respecto», reafirmando su deseo de mantener su vida privada fuera del ojo público.
¿Qué ha dicho Mónica Garza sobre el estilo y decisiones de su hija?
Mónica Garza siempre ha mostrado una relación cercana y comprensiva con su hija. En entrevistas anteriores, la periodista expresó sentirse orgullosa de la libertad con la que Matilda vive su vida. «Yo la apoyo en todo, me parece increíble tener una hija que se apasione por algo», comentó en una ocasión.
Además, destacó que su inclinación por las artes plásticas ha influido en su forma de vestir y en sus preferencias culturales. «Le encanta el metal, dibujar y los idiomas. Lo último que haría sería decirle ‘no hagas esto, no te vistas así’», señaló la comunicadora, dejando en claro que la autenticidad de su hija es motivo de orgullo. Sun

Hija de Mónica Garza Sorprende al Tener Boda Gótica
Artículo anterior
Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu se Reconcilian
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Denise Celebró su Cumpleaños Rodeada de Cariño

Al Instante staff - 0
En una encantadora mañana, Denise López Espinal fue la protagonista de una amena celebración por motivo de su cumpleaños, en donde estuvo rodeada del...
Leer más

Cierran Puerto Chiapas a la Navegación de Embarcaciones Menores

Al Instante staff - 0
• Hay probabilidad de desarrollo ciclónico tropical en las siguientes 48 horas; advierte Capitanía de Puerto. Tapachula, Chiapas 7 de octubre del 2025.- Al medio día...
Leer más

Incendio deja daños materiales en casa habitación en la colonia Villa Las Flores

Al Instante staff - 0
07 de octubre de 2025 Tapachula, Chiapas.- Minutos antes de las 17:00 horas se reportó un incendio en una casa habitación ubicada en la colonia...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV