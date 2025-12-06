sábado, diciembre 6, 2025
Christian Nodal Enfrenta Críticas Tras Interpretar "Stand by me"
Christian Nodal Enfrenta Críticas Tras Interpretar “Stand by me”

En su reciente show en San Antonio, Texas, el cantante Christian Nodal incluyó un cover interpretado en inglés y español; sin embargo, la elección no fue bien recibida por todos en redes sociales. El esposo de la cantante Ángela Aguilar llamó la atención luego de que circularan videos en los que aparece cantando «Stand by Me», tema original de Ben E. King.
Aunque no es la primera vez que el cantante incorpora variaciones en su repertorio, lo que generó debate esta vez fue su pronunciación del inglés. Incluso hubo quienes aseguraron que había «destruido la letra y el ritmo» del tema.
El ex de Cazzu ha incluido otros covers en sus presentaciones, como «Brillas», de Zoé, o «Devuélveme a mi chica», de Hombres G. Nodal tiene programados varios conciertos este diciembre como parte de su gira «Pa´l Cora Tour» en Estados Unidos.
La gira continuará el 12 de diciembre en el Allstate Arena, en Rosemont, Illinois (cerca de Chicago), y el 14 de diciembre en la Sames Auto Arena, en Laredo, Texas. A pesar de las fuertes críticas hacia la vida íntima de Nodal y su esposa Ángela Aguilar, la pareja ha tratado de mantener el equilibrio.
Por su parte, la hija menor de Pepe Aguilar inició su gira «Libre Corazón» el 7 de noviembre de 2025 en Irving, Texas, aunque su primer concierto registró un auditorio casi vacío. SUN

