domingo, enero 4, 2026
spot_img
InicioOrbita de estrellasFlorinda Meza Habla del Procedimiento Estético que se Realizó
Orbita de estrellas

Florinda Meza Habla del Procedimiento Estético que se Realizó

0
7

En el mundo del espectáculo, la imagen suele ocupar un lugar central, especialmente para figuras que han permanecido durante décadas bajo el escrutinio del público, como la actriz Florinda Meza. A lo largo de su trayectoria, la actriz ha hablado abiertamente sobre las decisiones que tomó en distintos momentos en torno a su aspecto físico.
Meza recordó recientemente una experiencia particularmente dolorosa relacionada con un procedimiento estético al que se sometió con la intención de rejuvenecer. Durante una entrevista con «De primera mano», la artista explicó que, durante años, ha recibido múltiples inyecciones en el rostro para mantener su apariencia; sin embargo, señaló que el tratamiento que más le desagradó fue aquel en el que le extrajeron una parte de la oreja para inyectarle células madre
“Para ponerme mis mentadas células madre me han picado tanto toda la cara, hasta el cuello, hasta las manos, que ya pasaron casi tres años”, relató. Aunque los especialistas le recomendaron repetir el procedimiento de manera anual, la actriz confesó que la experiencia fue tan intensa que sentía que no había una sola parte de su piel que no hubiera sido pinchada. Aun así, cree que el tratamiento sí tuvo un efecto positivo en ella.
Asimismo, Meza mencionó que ha optado por otros procedimientos con células madre, aplicadas de forma intravenosa y nasal, enfocados más en su salud. Estas, explicó, son obtenidas de la propia grasa de su cuerpo. “Ahorita me hicieron algo con vitaminas y colágeno para la piel, y eso lo aguanto muy bien porque eran piquetes suaves. Lo único que no me gustó es que me dejaron zonas rojas en la cara”, comentó entre risas.
Pese a las experiencias incómodas y dolorosas, Florinda Meza dejó entrever que se siente a gusto con su apariencia y con los cuidados que ha decidido mantener. SUN

Florinda Meza Habla del Procedimiento Estético que se Realizó
Artículo anterior
Laura Flores no Cierra la Puerta al Amor
Artículo siguiente
MrBeast Anuncia “Beast Games 2”; Aparece Eugenio Derbez
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Presentaron Proyecto

Al Instante staff - 0
Con una emotiva ceremonia, las hermanas Karen y Clara Carrera, presentaron ante familiares y amigos su proyecto de vida “Akira”, un espacio enfocado en...
Leer más

Tapachula no baja la guardia, continúa jornada intensa de vacunación

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; a 3 de enero de 2026.— Con el objetivo de proteger la salud de las familias tapachultecas y reforzar las acciones de...
Leer más

¡Cuídado! Evita ser víctima de extorsión Telefónica

Al Instante staff - 0
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV