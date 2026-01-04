domingo, enero 4, 2026
Laura Flores no Cierra la Puerta al Amor

El 2025 fue un año de intenso trabajo para la actriz Laura Flores, marcado por su participación en una serie, una telenovela y nuevos proyectos musicales. Sin embargo, también enfrentó un momento amargo tras su ruptura con el periodista Lalo Salazar, una relación en la que se le veía profundamente enamorada. Al hacer un balance de lo vivido durante el año, la actriz y cantante se sinceró sobre su vida personal y habló de su disposición para volver a enamorarse en 2026. “Sí, hoy no, pero claro que sí. Yo estoy viva y tengo mi corazón y mis sentimientos”, expresó en una entrevista con Sale el Sol.
La intérprete de «Te felicito» aclaró que no desea estar sola, pero tampoco quiere estar «mal acompañada». Además, compartió que atraviesa un momento de gratitud, pues considera que recibió muchas bendiciones y siente que la vida le sonríe. “Me sonríe a mí, le sonríe a Lalo y que nos sonría a todos”, comentó.
Actualmente, Lalo Salazar mantiene una nueva relación sentimental. Mientras tanto, Flores se encuentra enfocada en su carrera y en su familia, ya que recientemente logró adquirir una casa cerca de Orlando, Florida, para estar más cerca de la universidad donde estudian sus hijos. SUN

