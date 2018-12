Urge Cambiar Estrategia de Combate a la Inseguridad en la Frontera Sur

* Delitos Siguen a la Alza en Municipios de la Región.

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre.- Los estrenados Gobiernos Estatal y Federal deberán cambiar la estrategia para combatir la inseguridad, debido a que con la sola presencia de una nueva administración los actos delictivos no han disminuido, por lo que en los primeros 100 de gobierno deberán verse resultados que vislumbren un nuevo destino para el país, afirmó el Presidente de Voces Progresistas del Soconusco, Vicente Yanini.

Mencionó que la sociedad reclama mayor certeza y eficiencia en el tema de seguridad, así como en de materia económica, por ello las políticas públicas de los nuevos gobiernos deben aplicarse bajo un esquema de visión, debido a que hay sectores que están olvidados históricamente como la agricultura, que por más producción que se tenga cada año, los campesinos no logran salir de la pobreza.

100 días de Gobierno son suficientes para generar esperanzas de que en Chiapas y México haya un cambio en los principales temas que vulneran la paz social y la economía de la población, subrayó, por lo que se debe actuar a partir de la causa de los problemas, para generar soluciones que sean permanentes en beneficio de la ciudadanía.

En este sentido, explicó que al contar con un Estado y Municipio descompuesto por la inseguridad y la corrupción, también la sociedad civil debe participar para contribuir al cambio; puso como ejemplo al Comité de Consulta y Participación Ciudadana COCOPARCI, que no ha sido la voz de los ciudadanos en los últimos 13 años, sino que se ha convertido en un club de amigos que aplaude a los gobernantes y no los critica.

Indicó que como sociedad se debe exigir que prevalezca el Estado de Derecho que tiene que ver con el respeto a la Constitución y las Leyes que de ella emanen, pues de cumplirse el acatamiento a las normas se tendría mayor tranquilidad de lo que se ha tenido; pero también deben cambiar la actitud de los policías, debido a que en ocasiones son cómplices de los delincuentes.

Tanto Andrés Manuel López Obrador como Rutilio Escandón tienen una tarea difícil si es que quieren la transformación; sin embargo, la sociedad les ha manifestado un respaldo que se espera, no sea traicionado, puntualizó. Agencia Intermedios