Inaugura Rutilio Escandón la Expo Feria “Lo Mejor de la Frailesca” en Villaflores

Desde la región Frailesca, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó a las mujeres y hombres del campo a sumarse a los esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad, con el propósito de lograr los cambios que Chiapas necesita.

“Se acabaron esos vicios que hacen tanto daño a la gente; vamos a caminar de la mano del pueblo, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien abandera una política en la que los valores y los principios son muy importantes y en la que la palabra de un hombre honesto vale mucho”, afirmó.

El mandatario aseguró que en el Gobierno Estatal se acabó el fuero y que, al igual que en la Federación, se impulsa una nueva cultura política donde verdaderamente se beneficie al pueblo, no a los políticos ni a los servidores públicos.

“Los que estén acusados de cometer delito de corrupción no van a tocar baranda, se van a ir directo a la cárcel, así sean diputados, funcionarios públicos o el mismo gobernador; en Chiapas no permitiremos que se agravie a la sociedad”, advirtió.

Por eso, dejó en claro que la época en que los Gobernadores y funcionarios públicos llegaban a los municipios echando polvo en los aviones y helicópteros quedó atrás; ahora las y los ciudadanos cuentan con un Gobierno austero y eficaz, que no hace gastos superficiales.

“No vamos a desperdiciar recursos públicos, se acabó el tiempo de lujos, de parafernalia, los servidores públicos nos vamos a dedicar a atender seriamente al campo, la educación, la salud y la seguridad; nunca más se va a volver a utilizar al pueblo para cosas de intereses políticos, de grupos o de personas, eso ya se acabó”, enfatizó Escandón Cadenas, luego de inaugurar la Expo Feria “Lo Mejor de la Frailesca” y Expo Ganadera.

Acompañado de la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez; de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; y del empresario Marden Camacho, el jefe del Ejecutivo Estatal mencionó que todos los municipios contarán con apoyos sociales, sin distinción de colores partidistas.

“Por primera vez, un Presidente de la República voltea a ver a Chiapas, no solamente con responsabilidad y compromiso, sino de todo corazón; los apoyos que se van a dar no son una dádiva ni tampoco una concesión, es justicia que le corresponde al pueblo. Vendrán a Chiapas recursos federales por el orden de 32 mil millones de pesos en apoyos sociales, en el que no solo se beneficiarán a los adultos mayores y estudiantes sino también a la gente del campo”, agregó.

En este sentido, explicó que a las y los beneficiarios de los programas sociales se les otorgarán tarjetas para que ya nadie tenga que hacer fila y para que ningún vival se aproveche o condicione los apoyos.

Explicó que a través del Crédito a la Palabra se va a invertir para que todos aquellos que se dediquen a la ganadería tengan un nuevo impulso, con el afán de incrementar el hato ganadero en la entidad.

Por ello, Escandón Cadenas refrendó su compromiso con la región para que sigan impulsando el trabajo del campo con mucha responsabilidad, mirando siempre adelante a favor del progreso y desarrollo de la entidad. “Vamos a hacer que la Frailesca siga siendo un lugar que saque adelante la producción de Chiapas”.

En materia de seguridad, el jefe del Ejecutivo destacó la coordinación de esfuerzos que se mantiene entre las fuerzas federales y estatales para garantizar la tranquilidad en la entidad, y en esa misma sintonía se trabaja por la seguridad de los ganaderos en el combate frontal al abigeato.

Por ello, aprovechó la oportunidad para reiterar el llamado a los Presidentes Municipales a que se comprometan y velen por la seguridad de su pueblo: “Con la garantía de mantener un municipio seguro, la gente va a caminar con confianza”.

Por su parte, el alcalde de Villaflores, Mariano Guadalupe Rosales Zuarth, reconoció el respaldo de las autoridades estatales y federales para brindar mejor atención a las necesidades de la ciudadanía, por lo que manifestó su compromiso de sumarse a esa nueva política de invertir los recursos de manera eficiente.

Finalmente, el mandatario chiapaneco junto con la población, el Presidente Municipal de Villaflores, la Reina de la Expo Feria, Ximena Marín Navarro, funcionarios estatales y Diputados realizaron un recorrido por los stands que se colocaron en la XLVIII Expo Ganadera de la región Frailesca.

En este evento, también estuvieron presentes el diputado federal Juan Enrique Farrera Esponda y los diputados locales José Octavio García Macías, Aida Jiménez Sesma y Fidel Álvarez Toledo; así como los Presidentes Municipales de la región. Comunicado de Prensa