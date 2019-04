Presenta Rutilio Decálogo Para que Visitantes Ayuden a Preservar las Riquezas Naturales y Culturales

Tapachula, Chiapas; 17 de Abril.-El gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que conocer los maravillosos lugares de Chiapas también implica responsabilidades, sobre todo si se visitan zonas protegidas por su importancia, ecosistemas, biodiversidad y cultura, por ello es importante exhortar a las y los visitantes a viajar con conciencia y respeto por la entidad.

Lo anterior, en el marco de la presentación del Decálogo Visitante Responsable con el Medio Ambiente, que forma parte de la estrategia “Por un Chiapas más limpio”, que tiene el objetivo de influir de manera positiva para preservar las riquezas naturales y culturales.

Acompañado de la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, el mandatario subrayó que su gobierno trabaja para fomentar una verdadera cultura de respeto a la naturaleza, porque se debe hacer valer el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, y en esa tarea, dijo, todas y todos tienen que poner el ejemplo, a fin de conservar este patrimonio para las futuras generaciones.

En ese sentido, Escandón Cadenas hizo un exhorto para consolidar un frente común a favor de la conservación del entorno, a través de estrategias que permitan que Chiapas siga siendo uno de los estados con mayor biodiversidad en México. “Debemos comprometernos aún más a vigilar de manera integral nuestros sitios turísticos, bosques, ríos, lagos y selvas para que no sean contaminados o dañados”.

A su vez, la titular de Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) explicó que la estrategia “Por un Chiapas más limpio” tiene como propósito fundamental disminuir la producción de basura en todos los municipios del estado, considerando que la degradación ambiental conlleva costos sociales y económicos, tales como la pérdida de la calidad ambiental y sus efectos en el turismo.

Finalmente, la funcionaria estatal explicó que el decálogo está siendo difundido en las zonas turísticas para exhortar a las y los visitantes locales y nacionales a conducirse de manera responsable con el medio ambiente para preservar las riquezas naturales y culturales de Chiapas.

El Decálogo Visitante Responsable con el Medio Ambiente es:

1. Infórmate de las características del lugar que vas a visitar.

2. Busca proveedores turísticos responsables.

3. Utiliza de manera responsable los servicios como agua y energía.

4. Disminuye la generación de residuos.

5. Evita el uso de plásticos de un sólo uso, como popotes y bolsas.

6. Deposita los residuos en un lugar adecuado.

7. No extraigas flora, fauna o artículos culturales de lugares históricos.

8. Enciende fogatas únicamente en lugares dispuestos para ello y no tires colillas de cigarros en el suelo.

9. Al visitar ecosistemas sensibles, infórmate de qué hacer para minimizar el impacto.

10. Adquiere productos locales para favorecer la economía local.

En esta presentación estuvieron presentes el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Luis Armando Villanueva Rocha; la subsecretaria de Desarrollo Forestal, Martha Cecilia Rodríguez Zavala; el coordinador de Espacios de Exhibición, Friolán Esquinca Cano y el director de Gestión y Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, Luis Javier Flores, entre otros. Comunicado de Prensa